Condenado a 11 años y tres meses de cárcel por abusar sexualmente de una clienta con discapacidad en A Pobra de San Xiao (Lugo)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha impuesto una pena de 11 años y tres meses de prisión a un hombre al considerarlo responsable de un delito continuado de agresión sexual contra una mujer con discapacidad que frecuentaba su establecimiento en A Pobra de San Xiao (Lugo). La resolución judicial da por probado que el acusado se aprovechó de la especial vulnerabilidad de la víctima para someterla a distintos episodios de carácter sexual entre noviembre de 2023 y abril de 2024.

Según la sentencia, los hechos tuvieron lugar en el negocio regentado por el condenado. La mujer, que tiene reconocida una discapacidad del 65 %, acudía habitualmente al local como clienta. El tribunal considera acreditado que el procesado la contactó reiteradamente por teléfono para que acudiera al establecimiento y que, una vez allí, llevó a cabo diversas agresiones sexuales, incluida una violación, pese al rechazo expresado por la víctima en repetidas ocasiones.

La Audiencia destaca la solidez y credibilidad del testimonio de la denunciante, respaldado tanto por declaraciones testificales como por informes periciales incorporados al procedimiento. Asimismo, subraya la relevancia de las numerosas llamadas realizadas por el acusado para lograr que la mujer acudiese al comercio.

En este sentido, la sala rechaza la explicación ofrecida por el procesado sobre dichas comunicaciones. Los magistrados consideran poco verosímil su argumento de que telefoneaba a la denunciante para pedirle que dejara de molestarlo, al entender que podría haber transmitido ese mensaje personalmente cuando ella visitaba la tienda.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros por los perjuicios morales ocasionados. También se le impone la prohibición de acercarse o comunicarse con ella durante 15 años. Por otro lado, el tribunal lo absuelve del delito leve de amenazas por el que también estaba siendo juzgado.

Sostuvo que era la mujer quien lo acosaba

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo, el acusado negó haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante y defendió que era ella quien lo acosaba. Según su versión, las llamadas telefónicas tenían como único fin pedirle que dejara de insistir. La declaración de la víctima se practicó mediante prueba preconstituida y a puerta cerrada con el objetivo de preservar su intimidad.

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Inicialmente, la Fiscalía había solicitado una condena de 13 años de prisión por un delito continuado de violación, además de otras medidas complementarias. Finalmente, la Audiencia Provincial entendió que las pruebas presentadas eran suficientes para condenar al acusado por agresión sexual continuada y fijó la pena en 11 años y tres meses de cárcel.