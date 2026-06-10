Confirman 10 años y medio de cárcel para la cuidadora de una menor por agresión sexual

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena a 10 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de A Coruña a la cuidadora de una menor por agredirla sexualmente. En concreto, el fallo desestima los argumentos esgrimidos por la defensa de la condenada en un recurso, que rechaza, y confirma la totalidad del fallo.

Los hechos se remontan al curso escolar 2018/2019, cuando la víctima tenía 10 años y la condenada ejercía como cuidadora. Según apunta la sentencia, la mujer aprovechaba los momentos en los que la niña quedaba a solas bajo su cuidado para cometer los hechos «de manera reiterada y repetida en el tiempo».

Los magistrados apuntaron que la acusada actuaba con ánimo de menoscabar la indemnidad sexual de la menor y le indicaba a la niña «que no podía contárselo a nadie». A consecuencia de estos hechos, la víctima presentó una sintomatología de corte postraumático.

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Por ello, se le considera autora de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, y se le impuso una pena de cárcel de 10 años y medio. También se le impuso la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 15 años, y cinco años de libertad vigilada. Además, se ratifica el pago de una indemnización a la víctima de 25.000 euros debido al «sufrimiento anímico y emocional de la menor derivado del grave comportamiento delictivo del que la acusada es autora».