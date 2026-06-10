Estudiantes gallegos crean 43 herramientas tecnológicas para mejorar la autonomía de personas con discapacidad: «Haciendo un poquito entre todos, podemos ayudar a los demás»

«El proyecto nos enseñó que hay gente que tiene una realidad muy distinta a la nuestra. Al principio quizás no lo tenemos muy en cuenta, pero luego, cuando vamos allí, todo es más impactante. Vemos que necesitan cosas que, quizás, para nosotros son más cotidianas. Eso es lo que me llevo». Así resume Alejandra, alumna del CPR Calasanz Padres Escolapios de A Coruña, su participación en el programa Talentos Inclusivos. Una iniciativa impulsada por el Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) de la Universidade da Coruña que anima a los estudiantes a desarrollar proyectos tecnológicos, pero sobre todo a mirar desde otra perspectiva las dificultades diarias que afrontan las personas con discapacidad.

Videojuegos adaptados, relojes inteligentes, aplicaciones móviles o dispositivos electrónicos para recoger objetos del suelo fueron algunas de las soluciones presentadas este curso por los 15 centros educativos gallegos participantes en la sexta edición del programa. La experiencia volvió a reunir a estudiantes, docentes y usuarios de entidades sociales en la Cidade da Cultura de Santiago, donde se presentaron hasta cuarenta y tres herramientas desarrolladas a partir de necesidades concretas trasladadas por usuarios de entidades como Aspace o Cruz Roja y trabajadas durante meses en las aulas de Tecnología o TIC de los centros participantes.

Ejemplos de las herramientas diseñadas

En el caso del CPR Calasanz Padres Escolapios, tal y como explica Alejandra, el alumnado desarrolló dos videojuegos adaptados utilizando una placa Makey Makey y un sistema de contacto adaptado a las capacidades motrices de cada persona. Uno de ellos ayuda a los usuarios a ejercitar la memoria, mientras que el otro está orientado al razonamiento espacial, al tener el usuario que esquivar objetos que caen sobre el protagonista de la interfaz. El funcionamiento parece sencillo, pero tras el resultado final se esconden pruebas constantes con velocidades, colores y sistemas de respuesta adaptados. «Hemos estado trabajando todo este trimestre en este proyecto y hemos visto que haciendo un poquito entre todos en clase podemos ayudar a los demás», asegura Alejandra.

«Hemos estado trabajando todo este trimestre en este proyecto y hemos visto que haciendo un poquito entre todos en clase podemos ayudar a los demás» Alejandra — Alumna del CPR Calasanz Padres Escolapios de A Coruña

En el también herculino IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, uno de los retos fue diseñar un reloj inteligente para un usuario de Aspace que «preguntaba continuamente la hora durante el día», comentaba una de las alumnas. El dispositivo diseñado por los alumnos coruñeses no solo indica el momento del día, sino también la actividad que toca realizar en cada tramo horario. Así, además de anunciar la hora, recuerda tareas concretas, como lavarse los dientes o prepararse para alguna actividad. De este modo, además de diseñar la maqueta del reloj, con infografías para cada una de las actividades, los estudiantes grabaron las pistas de audio en la radio del instituto y desarrollaron un sistema para que el usuario escuche la hora y la actividad con tan solo pulsar un botón. «Les pareció un proyecto muy chulo y se organizaron estupendamente pese a no tener ninguna experiencia previa en robótica o electrónica», destacaba su profesora.

Otra de las soluciones prácticas llegó desde el IES Poeta Díaz Castro, de Guitiriz, donde el alumnado creó una pinza electrónica extensible para recoger objetos pequeños del suelo. «Lo diseñamos para ayudar a una usuaria de Aspace a la que se le caían frecuentemente pañuelos y pinceles al suelo y tenía dificultades para recuperarlos», explica Eva, una de las alumnas, que añade que llevan trabajando en el proyecto desde enero.

Desde Ferrol, el IES Sofía Casanova presentó dos aplicaciones móviles con funciones muy diferentes. La primera de ellas fue diseñada para Elisa, usuaria de Cruz Roja con problemas de visión, y reúne accesos simplificados a información meteorológica, horarios de autobuses y trenes, la agenda de misas y herramientas como Google y ChatGPT. «Tiene todas las funcionalidades que ella usa habitualmente reunidas en una única aplicación, que además tiene los iconos y los elementos visuales más grandes para facilitarle su uso», explica Valeria, una de las estudiantes.

La segunda app se centra en la gestión de los gastos que realizan los usuarios del local social de Aspace en A Coruña. La interfaz permite registrar las consumiciones en las máquinas expendedoras y elaborar recuentos semanales o mensuales. «Esta aplicación nos costó un poco más. Era más complicado, sobre todo, por los comandos que había que utilizar», apunta Iago, otro de los estudiantes. Para poder finalizarla con éxito, los estudiantes contaron con la ayuda de un trabajador de Inditex, que les echó una mano para resolver algunos problemas técnicos relacionados con el borrado de datos y la gestión interna de la app.

«Impacto directo en la vida de las personas»

Más allá de cada dispositivo concreto, el programa mantiene un enfoque basado en la colaboración directa entre estudiantes y usuarios, tal y como subrayó el director del CITIC, Manuel González, que participó en el cierre de la edición junto al conselleiro de Educación, Román Rodríguez. «Talentos Inclusivos es un ejemplo claro de cómo la investigación y la tecnología pueden tener un impacto directo en la vida de las personas. Ver al alumnado trabajar junto a las entidades sociales para desarrollar soluciones reales pone de manifiesto el valor de la innovación cuando esta se orienta hacia la inclusión y la mejora de la autonomía personal», subrayó.