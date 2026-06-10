Galicia aspira a fabricar un prototipo para el futuro colisionador de partículas del CERN en Suiza

Galicia aspira a construir un prototipo para el futuro colisionador de partículas del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), uno de los proyectos científicos y tecnológicos más ambiciosos en el ámbito internacional y con un enorme potencial industrial en los próximos años. La Xunta destaca que la iniciativa, que se presenta como un nuevo hito para la I+G+i y que pone de manifiesto la capacidad y excelencia del ecosistema científico gallego, es posible gracias a la colaboración de la Administración autonómica, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE), un centro mixto del Gobierno autonómico y de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) con una larga experiencia y trayectoria de cooperación con el CERN.

De este modo, tal y como ha explicado el Gobierno gallego en un comunicado, con la finalidad de llegar a construir en Galicia dicho prototipo, se lanza ya una consulta preliminar al mercado para que las empresas interesadas en la fabricación del mismo puedan expresar su interés hasta el día 9 de julio. A través de esta consulta, el Gobierno gallego busca conocer el grado de desarrollo de tecnologías novedosas y relevantes en el ámbito de los colisionadores de partículas para hacer el prototipado completo y preindustrialización de una sección representativa del Futuro Colisionador Circular (FCC-Future Circular Colider). Esta consulta marca el inicio del proceso de compra pública innovadora en la modalidad de contratación precomercial llevada a cabo por el CDTI y destinada a articular la participación de empresas y otros agentes del ecosistema de I+D+i en este reto.

Dada la magnitud del proyecto y su complejidad científica, técnica y financiera, ha explicado que es preciso el trabajo conjunto entre varias instituciones. En este sentido, la Xunta ha destacado que agradece esta colaboración para establecer un esquema común que permita desarrollar la propuesta y anima a empresas y entidades a participar en esta primera fase de consultas preliminares.

Precisamente, el próximo 23 de junio se celebrará en el IGFAE una jornada para explicar la agentes interesados las claves de participación en este proceso, así como los objetivos y el alcance que tendrá en el ámbito gallego, nacional e internacional. Los interesados en participar pueden inscribirse en la sección de eventos de gain.xunta.gal.

Tanto la compra pública precomercial, como también el evento que se celebrará el día 23, están dirigidos a empresas que, aunque no trabajaran previamente en estas cuestiones, cuentan con capacidades en alguno de los siguientes ámbitos: electromagnetismo (diseño y caracterización de sistemas magnéticos), ultra alto vacío (diseño de cámaras y recubrimientos especiales), mecánica de precisión, metrología y alineamiento (fiducialización y posicionamiento preciso), robótica y automatización (sistemas de operación remota), instrumentación y control (sensores y monitorización), simulación avanzada (modelos electromagnéticos, términos, estructurales e hidráulicos) e intregración y validación (cualificación e industrialización de sistemas complejos).

Compra pública precomercial

La compra pública precomercial es un instrumento por el que una administración pública contrata actividades de investigación y desarrollo (I+D) para crear soluciones innovadoras que aún no existen en el mercado y que pueden resolver necesidades públicas concretas. El objetivo es estimular al desarrollo tecnológico y la innovación empresarial al tiempo que posibilitar al sector público acceder a soluciones más avanzadas y adaptadas a sus retos futuros. Para la financiación de esta contratación, CDTI destinará fondos del Programa Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER/FEDER), que incluye financiación asignada la Galicia por la Unión Europea para impulsar proyectos estratégicos en este campo.

En este caso, la Xunta, a través de la Axencia Galega de Innovación, actúa como comprador público, y el IGFAE, como promotor científico técnico, es el centro de conocimiento que define, monitoriza y valida el prototipo cuyo destino final sería el CERN, el laboratorio de física de partículas más grande e importante del mundo situado en Ginebra (Suiza), donde se integraría con otros modelos para un futuro acelerador de nueva generación.

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Futuro Colisionador

El colisionador para el que se desarrollará el prototipo será una infraestructura científica de más de 90 kilómetros de circunferencia ubicada bajo la frontera entre Francia y Suiza. Además de su papel esencial en la investigación en física fundamental, impulsará avances en ámbitos con aplicación directa en la sociedad, como los materiales supercondutores, los aceleradores y detectores para uso médico, la energía o los sistemas de transmisión eléctrica.