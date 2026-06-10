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Galicia registra la primavera climatológica más seca desde 1990

Fue también un periodo muy cálido en el que las temperaturas medias superaron en 1,4 grados lo que es habitual en esta época

Gente y turistas en la playa de Silgar, en Sanxenxo.

Gente y turistas en la playa de Silgar, en Sanxenxo. / Rafa Vázquez

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R.S.

Santiago

Tras un invierno lluvioso, llegó una primavera seca. El periodo comprendido entre los meses de marzo, abril y mayo fue el que registró menos precipitaciones desde el año 1990, según el informe elaborado por Meteogalicia.

En concreto, la precipitación media para las 16 estaciones meteorológicas fue de 160 litros por metro cuadrado, un 46 por ciento menos que lo esperado para esta época. Por lo tanto, esta primavera se puede considerar muy seca. De hecho, es la cuarta con menos lluvias desde que hay registros, una situación que puede complicarse si en verano se mantiene este bajo nivel de precipitaciones.

En detalle, Meteogalicia explica que las mayores cantidades de precipitaciones se recogieron en la franja atlántica, a lo largo de las sierras litorales y las zonas montañosas del este con valores entre 225 y 260 litros por metro cuadrado, mientras que los registros más bajos se localizaron en Valdeorras, el interior de Lugo y el Golfo Ártabro, con entre 115 y 130 litros por metro cuadrado.

Por meses, en marzo y abril las lluvias acumuladas quedaron por debajo de lo esperado por lo que ambos fueron muy secos. Mientras, mayo fue más normal a nivel climatológico, ya que se compensaron las zonas con exceso de precipitaciones en forma de chubascos y tormentas —en la mitad este— con las áreas con déficit, donde los frentes que llegaron no fueron tan activos como en otros meses de mayo.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la primavera de 2026 se considera muy cálida con un valor medio de 13,7 grados, lo que representa una anomalía de 1,4 grados con respecto a lo que es habitual en este periodo.

Noticias relacionadas y más

Meteogalicia prevé para este jueves la entrada de una masa de aire cálido que elevará las temperaturas máximas por encima de los 30 grados en Vigo (32), Ourense (32) y Pontevedra (31). Habrá una importante diferencia térmica respecto a la jornada de este miércoles, pues los termómetros subirán de golpe hasta seis grados.

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