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Localizan en Lugo a una mujer de 86 años exhausta tras dos días sin comer ni tomar su medicación

La Policía Local de Lugo contactó con los Servicios Sociales para la atención de la anciana, que fue trasladada al hospital lucense

Imagen de archivo de la Policía Local en Lugo.

Imagen de archivo de la Policía Local en Lugo. / ECG

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Agencias

Agentes de la Policía Local de Lugo han localizado en las últimas horas a una mujer de 86 años que se encontraba «exhausta», visiblemente «débil y desorientada», que les dijo que llevaba dos días sin comer con regularidad y sin tomar la medicación que necesitaba. Según la información facilitada este miércoles por la Policía Local, la patrulla se encontró a la mujer sentada y apoyada contra una fachada en la Rúa San Roque.

La anciana les explicó que había salido de su casa en busca de una farmacia para conseguir la medicación que necesita para la tensión arterial y la insulina que precisa como consecuencia de la diabetes que padece. Sin embargo, al encontrarse la botica cerrada, se sentó y fue ya incapaz de incorporarse, por lo que se había quedado allí a la espera de ayuda. Los agentes no lograron contactar con su hija, a pesar de que la llamaron en varias ocasiones.

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Como la mujer les dijo que se encontraba muy mal, llamaron a una ambulancia, que se ocupó de su trasladado al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). La Policía Local recomendó poner estos hechos en conocimiento de los Servicios Sociales, al considerar que la mujer no está en disposición de valerse por sí misma y necesita atención y cuidados.

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