Natalia Vázquez, ganadera de A Granxa de Vázquez en O Pino: "El lobo nos mató once vacas preñadas que cuesta mucho dinero criar"

A Granxa de Vázquez es una de las cientos de explotaciones ganaderas que en los últimos dos años sufrieron los ataques del lobo en Galicia. Dedicada a la producción de leche desde el concello coruñés de O Pino, perdió once vacas en otras tantas embestidas de este animal salvaje, todas ellas preñadas. "Cebouse con nós", recuerda esta joven ganadera tras un annus horribilis que no olvidarán.

Esta granja con 187 cabezas de ganado no tiene a todas las reses estabuladas sino que una parte del censo está al aire libre. Y ahí es donde el lobo buscaba a sus presas. Ponía sus ojos siempre en vacas que estaban próximas al parto. ¿Por qué? El motivo es que las reses que pasaban del establo al exterior tras el corte de lactación (proceso mediante el cual se interrumpe el ordeño en torno a un mes y medio o dos antes de dar a luz) tardaban un tiempo en integrarse en la manada y se quedaban solas. Eso daba al lobo más seguridad para atacar. Natalia cuenta que no siempre las mataba sino que "las comía vivas". Recuerda lo duro que era llegar al prado y encontrar un animal herido y agonizando.

Un vaca de A Granxa de Vázquez herida por el lobo / Cedida

Vacas por 30.000 euros perdidas

"Es una pérdida muy grande, criar una vaca hasta que empieza a producir supone mucho dinero", señala esta ganadera, que calcula en cerca de 30.000 el valor económico de las reses que perdieron por estos ataques, unos 2.700 euros de media por animal.

Nunca antes se habían enfrentado a una situación igual en esta zona ganadera del cinturón de Santiago, por lo que la amenaza del lobo les pilló por sorpresa y sin margen para tomar de un día para otras medidas para resguardar y proteger a todo el ganado. A partir de esos episodios sí crearon en la finca una especie de corral, con malla y pastor eléctrico, y se hicieron con mastines, una raza de perro cuyo instinto le permite hacer frente al ataque de depredadores.

También trataron de ahuyentar al lobo. Natalia, su hermano y los titulares de otras granjas del entorno hacían vigilancia nocturna con la pretensión de espantarlo y que desistiese de su objetivo, pero este animal, considerado altamente inteligente, no es fácil de amedrentar. "Es más listo que nosotros", dice esta productora. En ese intento de alejarlo, llegaron a verlo. Y a veces podían presentir cuando rondaba la explotación. "El buey que teníamos fuera con las vacas se podía más agresivo", explica.

A Granxa de Vázquez tiene concedidas ayudas por 9.179 euros en el marco de la convocatoria lanzada por la Xunta para compensar al sector agroganadero por los daños causados por el lobo entre el 1 de octubre de 2024 y el 3 de septiembre de 2025. Natalia señala que estos apoyos no bastan para resarcir las pérdidas que llegan a causar los ataques del lobo: "Por muchas ayudas que nos den, no imaginas lo que cuestan estos animales". En su caso contaban con un seguro ante situaciones de este tipo, pero Natalia aboga por ir más allá en el respaldo al ganadero, por ejemplo a través de batidas controladas. "No defiendo matar el lobo, pero sí ahuyentarlo".

Heridas tras el ataque del lobo / Cedida

Ayudas de la Xunta

En total, el Gobierno gallego otorgó 1.272 ayudas por un importe conjunto de casi 852.000 euros por ataques registrados entre inicios de octubre de 2024 y finales de septiembre de 2025 (hay granjas que recibieron más de una), de las cuales 277 han tenido como destino la provincia de A Coruña, según se desprende de la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG). De la cifra global de ayudas, 25 superan los 3.000 euros y, de ellas, una docena se otorgaron en A Coruña, repartidas entre siete granjas, con un importe total de en torno a 55.000 euros.

Cuatro de esas granjas que recibieron más de 3.000 euros son del área de Santiago. Además de A Granxa de Vázquez figuran SAT Casa Raña de Ordes, con la cuantía más elevada (22.600 euros), Gandaría Carro de Mesía y Ganadería Fariña de Santa Comba. Pero hay más que se vieron afectadas en el entorno de Santiago entre las que no llegaron a los 3.000 euros de ayuda. Un ejemplo es SAT Candesa de Boqueixón, a la que la Xunta le otorgó 1.677 euros por los daños. El titular de esta ganadería con unas 300 reses, Manuel Caneda, cuenta que el lobo les mató dos animales grandes, entre ellos una novilla a punto de partir que tenían en una finca con cierre y cuyo valor sitúa entre los 3.000 y 3.500 euros. También perdieron algún ternero en estos ataques. Aunque contaban con un seguro, señala que las indemnizaciones y ayudas no compensan lo perdido.