La prueba de acceso a la universidad acumula polémicas: errores y quejas en varias comunidades autónomas

Lo que ha sucedido en Galicia en la prueba de acceso a la universidad (PAU) con los exámenes de Historia de España y de Dibujo Técnico, donde se registraron «incidencias» que han motivado incluso una confrontación entre la Xunta y las universidades por la asunción de responsabilidades, no es exclusivo de Galicia, que clausuró la convocatoria ordinaria, según la CiUG con 38 de las 40 materias examinadas «impecables».

Este mismo año, mientras en la comunidad gallega docentes de instituto cargaban contra la CiUG por lo que consideraban contenidos desajustados a lo dispuesto en las directrices de la propia entidad o por enunciados con «múltiples errores», en Cantabria surgía el miércoles la polémica por uno de los ejercicios incluidos en el examen de Biología que obligó a los estudiantes a repetir parte de la prueba a los veinte minutos de empezar. También en Cantabria se tomó la decisión de corregir la materia con el criterio de evitar que el alumnado fuese perjudicado, aplicando «la calificación que más beneficie al estudiante».

Un rosario de errores en Cantabria

Además, eso ocurrió a pesar de que en Cantabria implementaron más controles en la prueba desde que en 2023 detectasen errores en al menos tres asignaturas (Lengua Castellana y Latín, con textos que no formaban parte del temario y que fueron corregidos sobre la marcha; y también Historia de España, donde se coló una pregunta más) y dimitiese el responsable de la en aquel momento conocida como Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad.

Aparte de en Cantabria, hubo otras quejas. En Madrid, por ejemplo, la prueba de Matemáticas se ajustaba, en teoría, a lo prescrito, pero el estudiantado lamentó la elevada dificultad del test y hubo quien salió llorando por un enunciado. Hubo comparaciones con la propuesta andaluza, comparando niveles, considerando que el alumnado del sur de España tenía ventaja.

En Murcia también el examen de Matemáticas, pero en este caso el de Aplicadas, estuvo en el candelero, debido a una pregunta que no tenía opción alternativa y cuyo enunciado provocó dudas y que los organizadores tuvieran que enviar una aclaración del texto a todas las sedes, como hizo la CiUG una vez detectados los fallos en los enunciados de Dibujo Técnico.

En la Comunidad Valenciana algún diario ha recogido un problema en la PAU con la adaptación de los exámenes de Valenciano para alumnado con dislexia, pero en 2024 también se las vieron con Matemáticas, cuando un «cuadrado» en vez de un «rectángulo» en un enunciado imposibilitaba resolver el problema.

En Aragón, las pruebas que estuvieron en cuestión fueron las de Historia del Arte, con una confusión entre un Van Gogh y un Gauguin, y una confusión con una comisión delegada, en la que repartieron el examen de Historia de la Filosofía en vez del de Lengua Castellana.

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Polémicas pasadas

Todos estos incidentes se registraron en esta convocatoria y aún faltan Cataluña y Castilla-La Mancha. Si se consideran incidencias en años anteriores, las confusiones se multiplican: en Cataluña hubo que repetir parcialmente Literatura por colarse un poema fuera de sitio en 2024. Ese mismo año la misma comunidad tuvo que «ampliar los criterios de corrección» por un examen de Diseño y la organización alegaba que así se había hecho ya «en otras ocasiones» en las que se habían producido «este tipo de incidencias».