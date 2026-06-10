Visita del Papa a España
El regalo especial que el papa León XIV recibió en su visita a Montserrat: un libro sobre esta conocida figura gallega
Se trata de una obra de Valentín Carrera, escritor muy vinculado a la Asociación Cultural Rocha Forte de Santiago
La visita del Papa a la Abadía de Montserrat dejó grandes momentos este miércoles.
Uno de ellos, sin duda, fue la entrega al Pontífice, de manos del padre abad de Montserrat, Manel Gasch, de un libro sobre el benedictino gallego fray Rosendo Salvado que narra la odisea australiana de esta figura, que a mediados del siglo XIX vivió varios años en Montserrat, tan asociada, al igual que lo está siendo estos días León XIV, a la defensa de la igualdad y los derechos humanos frente al racismo.
Un libro de un autor muy vinculado a Santiago
Una obra, titulada El mundo desde abajo: La odisea australiana de Rosendo Salvado (Folch&Folch), que fue escrita por el ponferradino Valentín Carrera, Premio Altaïr de Literatura de Viajes 2026 que, precisamente, presentó este libro en Santiago el pasado 22 de mayo.
Lo hizo en un acto promovido por la Asociación Cultural Rocha Forte, institución compostelana de la que es socio y que le galardonó en 2019 con su insignia de oro.
Un libro sobre fray Rosendo Salvado con un mensaje para el papa León XIV
La edición del libro entregada al Papa —figura que, a juicio de Carrera, se asemeja al benedictino gallego— contaba con un breve texto que resume la forma de pensar de fray Rosendo Salvado: «Todos somos iguales ante Dios; solo hay una raza: la raza humana».
- El furtivismo resiste en los ríos de Galicia con electricidad, redes, sedales y lejía: 'El kilo de trucha se paga a 80 euros
- Ofensiva política, empresarial y social del Noroeste para poner fin a más de 40 años de peajes en la AP-9 y la AP-66
- Las consecuencias de los errores de selectividad: la Xunta da un paso al frente y quiere formar parte del comité organizador para 2028
- Netflix regresa a Galicia: Esta es la localidad en la que los hermanos Caballero ruedan el final de la exitosa serie 'Machos Alfa'
- Una película que acerca una de las grandes tradiciones de Galicia, premio a Mejor Comedia en el prestigioso Celtic Media Festival
- Galicia lanza su oferta de FP para el próximo curso: estas son las plazas por cursos y centros educativos
- ¿Quién es Luis Ángel León Mateos, el oncólogo que asume la gerencia del Sergas en pleno auge de las protestas sanitarias?
- Así aprovechó Galicia una década de ayudas europeas al rural: de modernizar más de 3.400 granjas a atraer a 2.500 jóvenes