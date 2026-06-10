El regalo especial que el papa León XIV recibió en su visita a Montserrat: un libro sobre esta conocida figura gallega

La visita del Papa a la Abadía de Montserrat dejó grandes momentos este miércoles.

Ambiente a la llegada del Papa a Montserrat, este miércoles. / JORDI OTIX

Uno de ellos, sin duda, fue la entrega al Pontífice, de manos del padre abad de Montserrat, Manel Gasch, de un libro sobre el benedictino gallego fray Rosendo Salvado que narra la odisea australiana de esta figura, que a mediados del siglo XIX vivió varios años en Montserrat, tan asociada, al igual que lo está siendo estos días León XIV, a la defensa de la igualdad y los derechos humanos frente al racismo.

Un libro de un autor muy vinculado a Santiago

Una obra, titulada El mundo desde abajo: La odisea australiana de Rosendo Salvado (Folch&Folch), que fue escrita por el ponferradino Valentín Carrera, Premio Altaïr de Literatura de Viajes 2026 que, precisamente, presentó este libro en Santiago el pasado 22 de mayo.

Lo hizo en un acto promovido por la Asociación Cultural Rocha Forte, institución compostelana de la que es socio y que le galardonó en 2019 con su insignia de oro.

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Una imagen del libro sobre fray Rosendo Salvado entregado al papa León XIV. / Cedida

Un libro sobre fray Rosendo Salvado con un mensaje para el papa León XIV

La edición del libro entregada al Papa —figura que, a juicio de Carrera, se asemeja al benedictino gallego— contaba con un breve texto que resume la forma de pensar de fray Rosendo Salvado: «Todos somos iguales ante Dios; solo hay una raza: la raza humana».