La Ribeira Sacra aspira a ser Patrimonio de la Humanidad en un plazo de un mes y medio a pesar del informe negativo

El alcalde de Sober (Lugo) y presidente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, Luis Fernández Guitián, aseguró que la comarca sigue «esperanzada» en conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad dentro de un mes y medio, a pesar del reciente informe desfavorable emitido por Icomos, organismo asesor de la Unesco. En declaraciones a la agencia EFE, Fernández Guitián explicó que Icomos «viene a ser como un fiscal en un juicio, que siempre es la parte más dura», en referencia al papel evaluador que desempeña en este tipo de candidaturas.

Pese a la valoración negativa del organismo, el regidor destacó que todas las partes implicadas en el proceso esperan que la candidatura «salga para adelante». Según indicó, la propuesta presentada por la Ribeira Sacra es «una candidatura muy sólida, que tiene más pros que contras», por lo que considera que mantiene opciones reales de prosperar. Asimismo, recordó que «es habitual en los últimos años que muchas candidaturas, con informes negativos de Icomos, sigan su camino y salgan para adelante».

A su juicio, el aumento del número de aspirantes procedentes de países como España ha provocado que los criterios de evaluación sean más estrictos. Aun así, insistió en que están «muy ilusionados», ya que «cuando desde el Gobierno de España y desde la Xunta de Galicia se decide seguir adelante para llegar a esa fase final, que es muy difícil, estamos muy esperanzados en que salga para adelante».

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Fernández Guitián también señaló que «si la Xunta y el Gobierno central deciden seguir adelante es porque la candidatura tiene muchas fortalezas, como así figuran en el propio informe de Icomos». «Esperamos que en cuatro o cinco semanas la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad», concluyó.