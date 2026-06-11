Nuevo proyecto con presencia gallega
‘El confidente’, un ‘thriller’ sobre el final de ETA protagonizado por el gallego Javier Gutiérrez
Se trata de una historia, basada en hechos reales, que acerca la curiosa relación de amistad que mantienen un veterano policía y un joven independentista cercano al entorno de la banda terrorista
Una oda a la amistad construida entre un veterano policía y su joven confidente. Dos hombres enfrentados por sus principios pero unidos por la soledad en sus trabajos, la lealtad y el sentimiento de abandono. Una historia basada en hechos reales que nos acercará, esperemos que más pronto que tarde, no solo el final de la banda terrorista ETA, sino a dos figuras que, en medio de una peligrosa misión, cruzarán límites que les obligarán a asumir las consecuencias de sus actos.
'El confidente', la nueva película de Javier Gutiérrez
Todo esto es lo que propone El confidente, el nuevo proyecto de uno de los actores del momento, el gallego Javier Gutiérrez, a quien ya hemos podido ver este año en títulos como Rondallas o 53 domingos.
Gutiérrez protagoniza, junto al malagueño Miguel Herrán, esta película en la que también podremos ver a actores de la talla de Itsaso Arana (Volveréis, Las chicas están bien), Emilio Palacios (Tierra de nadie, Los héroes del mal) y Víctor Clavijo (La Infiltrada, La espera).
Una historia basada en hechos reales
Un filme que acaba de finalizar sus rodajes en diferentes localizaciones de Gipuzkoa y el sur de Francia capaces de trasladarnos a la década de los 2000 y, alguna que otra vez, a los años 80. Y lo hace por medio de una historia basada en la documentación del periodista Pablo Muñoz.
«Lo que nos atrajo de El Confidente fue la posibilidad de contar la relación profundamente humana que nace entre dos hombres enfrentados ideológicamente —un veterano policía encarnado por Javier Gutiérrez y un joven independentista cercano al entorno de ETA al que da vida Miguel Herrán—, unidos sin embargo por una misma voluntad: acabar con la violencia y los asesinatos de ETA. Algo que ellos mismos tardarán en descubrir. La historia, que nos llega de la mano de Pablo Muñoz y está inspirada en dos personas reales, contiene al mismo tiempo una enorme carga humana y todos los elementos del gran thriller: tensión, peligro, traición y una cuenta atrás constante», señala María Luisa Gutiérrez, productora de la película, quien tuvo muy claro quién tenía que dirigir el filme.
Un filme sobre ETA con el sello de Daniel Calparsoro
«Tuvimos muy claro que tenía que ser Daniel Calparsoro. No solo por su capacidad para llevar el thriller a un lugar físico y emocional muy potente, sino porque conoce bien el contexto del que habla y podía dotar a la película de una autenticidad esencial», añade.
Un Calparsoro al que, desde el primer momento, le llamó la atención «el elemento thriller y de película de espías» con el que cuenta esta «historia de amistad tan profunda entre dos personas que se encuentran en polos opuestos» que acercará, dentro de unos meses en cines, el final de ETA.
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