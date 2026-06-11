Fallece un hombre tras caer de una escalera en Oleiros
Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida
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RAC
Un hombre falleció este miércoles en la parroquia de San Pedro de Nós, en Oleiros, al caer de una escalera cuando estaba realizando trabajos en un invernadero.
El servicio de emergencias 112 Galicia tuvo conocimiento del suceso a las 21.30 horas a través de una llamada del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.
Los profesionales sanitarios solicitaron la colaboración de equipos de emergencia para rescatar a la víctima, que sufrió una caída desde una escalera y quedó suspendida en un arnés.
Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar una vez rescatado, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.
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