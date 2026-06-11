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EL TIEMPO

Galicia se prepara para un fin de semana de calor intenso: hasta 37 grados y noches cada vez más cálidas

La entrada de una masa de aire cálido disparará los termómetros desde este jueves y dejará temperaturas plenamente veraniegas hasta el domingo, con Ourense como uno de los puntos más calurosos de España

Los ríos de las zonas del interior de Galicia volverán a ser un pequeño refugio del intenso calor que hará este fin de semana en nuestra comunidad

Los ríos de las zonas del interior de Galicia volverán a ser un pequeño refugio del intenso calor que hará este fin de semana en nuestra comunidad / Antonio Hernández

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David Suárez

Santiago de Compostela

Galicia afronta desde este jueves el primer episodio de calor destacado de la temporada. La llegada de una masa de aire cálido impulsada por la influencia anticiclónica elevará progresivamente las temperaturas hasta alcanzar valores de pleno verano durante el fin de semana. Ourense llegará a los 37 grados entre el viernes y el sábado, mientras que ciudades como Santiago, Vigo o Pontevedra superarán ampliamente la barrera de los 30 grados y las noches serán cada vez más cálidas.

Según la previsión de MeteoGalicia, la jornada de este jueves estará caracterizada por cielos con nubes altas que no impedirán el paso del sol y por un aumento entre ligero y moderado de las temperaturas. Las máximas alcanzarán los 33 grados en Ourense y Vigo, los 32 en Pontevedra y los 28 en Santiago. En contraste, las localidades costeras del norte se mantendrán más contenidas, con 24 grados en A Coruña y 25 en Ferrol.

El calor ganará intensidad el viernes. La agencia gallega de meteorología prevé cielos muy despejados y una nueva subida de los termómetros, especialmente en las temperaturas mínimas. Ourense alcanzará los 37 grados, mientras que Santiago llegará a los 33 y Lugo superará por primera vez los 30 grados, con una máxima de 31. También Vigo y Pontevedra registrarán 33 grados.

Un sábado de pleno verano

La situación apenas cambiará el sábado. Aunque la presencia de aire frío en altura favorecerá el crecimiento de nubes de evolución y podría dejar algún chubasco tormentoso aislado en zonas altas del interior, el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego. Ourense repetirá los 37 grados, Lugo alcanzará los 32 y Ferrol experimentará una de las subidas más llamativas, pasando de 29 a 32 grados en apenas 24 horas.

Una mujer se abanica por el calor este martes en la praza das Praterías, en Santiago

Una mujer se abanica por el calor en la praza das Praterías, en Santiago / Antonio Hernández

Noches cada vez más cálidas

Además de las máximas, otro de los aspectos destacados será el ascenso de las temperaturas nocturnas. Vigo pasará de una mínima de 13 grados este jueves a 22 el sábado, mientras que A Coruña subirá de 13 a 20 grados y Santiago de 11 a 19. Un cambio que hará que las noches resulten mucho más cálidas de lo habitual para estas fechas.

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Uno de los famosos atardeceres de esta terraza de Sanxenxo.

Las temperaturas nocturnas serán muy elevadas / Cedida

MeteoGalicia ya ha advertido en sus redes sociales del episodio de calor previsto para los próximos días, con temperaturas significativamente altas para la primera quincena de junio y una situación que mantendrá el ambiente plenamente veraniego en buena parte de la comunidad hasta el domingo.

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