Lugo entra en modo electoral un mes después de la moción: BNG y PSdeG mueven ficha mientras Candia marca perfil desde la Alcaldía

La política lucense ya mira de frente a mayo de 2027. Apenas un mes después de la moción de censura que cambió el rumbo de Lugo y llevó a Elena Candia (PP) a la tomar el bastón de mando, los principales partidos —que antes conformaban el bipartito— ya han comenzado a ordenar sus piezas para una contienda electoral que se anuncia abierta y en la que nadie parece dispuesto a esperar.

Mientras los socialistas buscan cerrar filas en torno a quien fue alcalde durante los últimos compases del anterior mandato, el BNG ha decidido acelerar su propia carrera. Este miércoles, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, acudió a Lugo para arropar la presentación oficial de Rubén Arroxo —ex teniente de alcalde— como candidato del BNG a la Alcaldía, en un acto cargado de simbolismo y ambición política.

«Un tándem ganador»

La líder del Bloque no escatimó expectativas. «Permitidme que os haga un pronóstico con total convencimiento: dentro de 11 meses y 3 días, Lugo hará historia. Lugo demostrará su dignidad apostando por un gobierno liderado por el BNG con Rubén Arroxo como alcalde», proclamó ante los asistentes. La sarriana sostuvo que la formación nacionalista «está preparada para gobernar» la ciudad porque cuenta con «un tándem ganador» y con «el mejor candidato y el mejor proyecto para construir un Lugo en grande». Por eso, aseguró, «vamos a por todas, con humildad, pero también con la máxima ambición».

Presentación oficial de Rubén Arroxo (centro) como alcaldable en Lugo, este miércoles, junto con Ana Pontón. / Cedida

Además, Pontón reivindicó el papel desempeñado por el BNG durante los años de gobierno compartido con los socialistas. «La estabilidad, seriedad y rigor que el Bloque aportó demostrando algo que en política es muy importante, el compromiso claro y rotundo con Lugo», defendió. Su discurso incluyó también una referencia —apenas velada— a la crisis abierta en el PSOE tras la marcha de Lara Méndez en marzo de 2024, nueve meses después de los últimos comicios municipales. «En esta ciudad hubo quien se presentó y al cabo de unos meses dio la espantada para Santiago, dejando un caos en su partido que acabó como acabó», afirmó, sin mencionar expresamente a la exalcaldesa y actual diputada en el Parlamento de Galicia.

Por su parte, el Partido Socialista gallego confirmó este jueves que elegirá a su candidato mediante el procedimiento de primarias recogido en sus estatutos. Sin embargo, en la práctica, la decisión parece estar tomada desde hace tiempo. Fuentes socialistas consultadas por la agencia Efe hablan de un «consenso total» en torno a la figura de Miguel Fernández, quien ya había dejado claro antes incluso de prosperar la moción de censura que sería el aspirante socialista a recuperar el bastón de mando. De hecho, en su perfil en Instagram cambió su nombre de usuario a @mf.alcaldablelugo inmediatamente después de prosperar la moción de censura del PP. «Es un tema que no está en debate, no está sobre la mesa, no está en discusión en el partido, se da por hecho», afirmaba el entonces alcalde a preguntas de los medios de comunicación.

Miguel Fernández el día de su toma de posesión como alcalde de Lugo en marzo de 2025. / Eliseo Trigo

La confirmación de ese proceso interno brindó a Elena Candia una oportunidad para subrayar las contradicciones que, a juicio del Partido Popular, arrastra el socialismo lucense desde la salida de Méndez hacia la política autonómica. La alcaldesa optó por la ironía al ser preguntada por las primarias: «Intento ser respetuosa con la organización interna del resto de partidos». Después, recordó que «en su momento, su partido consideró que no era la persona idónea para ser alcalde», en referencia a la decisión de que la sucesión de Méndez recayese en la regidora fallecida, Paula Alvarellos, y no en Fernández.

Sin entrar en una crítica explícita, Candia insistió en que simplemente estaba recordando «lo que pasó en este mandato». «Las circunstancias colocaron de alcalde» a Miguel Fernández, añadió, para concluir que «ahora el futuro del Partido Socialista tiene que organizarlo el Partido Socialista».

Así, mientras Candia trata de consolidar desde la Alcaldía el nuevo gobierno que hizo posible la moción de censura, el BNG y el PSdeG ya han comenzado a pasar a limpio el boceto de sus respectivas alternativas. Los socialistas apuestan por la continuidad de Miguel Fernández como referencia del proyecto municipal. Los nacionalistas, por la posibilidad de que Arroxo encabece por primera vez un gobierno local liderado por el Bloque. Queda todavía casi un año para que se abran las urnas, pero en Lugo la campaña ya ha empezado.