Este jueves salen las notas de la PAU en Galicia: cómo reclamar si no estás de acuerdo con la calificación

Llega el momento más esperado para los 13.312 estudiantes gallegos que la semana pasada se presentaron a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Y es que, este jueves 11 de junio, a partir de las 20.00 horas, se dan a conocer los resultados provisionales de los exámenes.

Luego de una PAU marcada por la polémica en los exámenes de Historia y Dibujo Técnico, la opción de reclamar estará muy presente para todos los que se han presentado a los exámenes.

Según ha informado la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), 11.534 alumnos se han presentado a la parte obligatoria, resultando aptos 11.102 (el 96,25%).

Reclamar o no

Pero antes de conocer cómo reclamar, lo primero que debe decidir el alumno es tener claro si va a hacerlo o no. En este sentido, correctores y expertos en el examen aconsejan que aquellos que quieran reclamar -ahora enmarcado en un único proceso de revisión-, deben "estar seguros".

Y es que, a diferencia de una prueba en el instituto, en el que los chavales pueden ver delante lo que han hecho, en la selectividad en este punto solo pueden fiarse de su memoria al pedir la revisión para tener certeza de lo bien que lo hicieron. Y en muchas ocasiones, los resultados de las reclamaciones acaban por bajar -todavía más- la nota.

A esperas de conocer el porcentaje de este año, y atendiendo a los datos faciliatos por la CIUG, en 2025 el alumnado reclamó uno de cada diez exámenes realizados, es decir, 7.729 de los 77.107 totales pasaron por los correctores.

De ellos, solo en 3.280 exámenes hubo una modificación de la nota, un 42% del total, y en la mayoría de los casos (2.436) el cambio fue beneficioso para el aspirante. Con todo, en otras 844 pruebas la revisión finalizó con una nota menor para el alumno.

En cuanto a las dos asignaturas polémicas, el año pasado Historia de España fue una de las materias más reclamadas de las obligatorias, con un 12,84% de exámenes reclamados; mientras que en Dibujo Técnico lo hicieron uno de cada diez alumnos.

¿Cómo reclamar?

Para aquellos alumnos que no estén de acuerdo con sus calificaciones y quieren reclamar, el plazo de revisión podrá realizarse desde este viernes 12 de junio y hasta las dos de la tarde del martes 16.

Para ello, la revisión debe reclamarse para cada examen por separado a través de NERTA, la plataforma en la que la Xunta gestiona el acceso y las preinscripciones al sistema universitario gallego.

La CIUG recomienda guardar una copia de la solicitud como justificante de presentación.

Tal y como señala la Xunta, en la reclamación no se vuelve a corregir el examen, sólo se comprueba que se ha corregido en su totalidad, que se ha sumado la calificación de todos los apartados, se ha traslado correctamente a todos los documentos, etc… Es decir se hace una revisión del proceso de calificación y anotación.

Las calificaciones definitivas, tras la resolución de las solicitudes de revisión, se publicarán el 18 de junio a partir de las 20.00 horas.

Cómo se revisa un examen

El procedimiento de revisión consta de varias fases. En primer lugar, se comprueba si existe algún error material en la corrección, como sumas mal realizadas o preguntas sin corregir. Si se detecta un fallo que suponga una mejora de la nota, esta pasará a ser la nueva calificación provisional.

Posteriormente, un segundo corrector especialista, distinto al primero, volverá a evaluar el examen. Si la diferencia entre ambas calificaciones es inferior a dos puntos, la nota definitiva será la media aritmética de las dos correcciones.

En caso de que la diferencia sea de dos puntos o más, el examen será sometido a una tercera corrección realizada por dos especialistas diferentes. La calificación final será entonces la acordada por ambos evaluadores.

Convocatoria extraordinaria

Finalmente, la convocatoria extraordinaria de la PAU en Galicia se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, y el plazo de matrícula para presentarse a estos exámenes comenzará el 12 de junio, un día después de conocerse los resultados de la convocatoria ordinaria.

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En este caso, las notas saldrán el 9 de julio y el plazo de solicitud de revisión será del 10 al 14 del mismo mes. La publicación de las notas definitivas será el 17 de julio.