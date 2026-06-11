A solo un paso de Galicia: la asombrosa fortaleza fronteriza que aspira a ser una de las siete maravillas de Portugal

Las listas de maravillas siempre han servido para señalar aquellos lugares capaces de sorprender a generaciones enteras. La Gran Pirámide de Guiza, el Machu Picchu (Perú), Petra (Jordania), la Gran Muralla china, el Coliseo de Roma, el yacimiento de Chichén Itzá, el Cristo Redentor de Río de Janeiro y el Taj Mahal son desde 2007 las llamadas siete maravillas del mundo moderno, elegidas tras un concurso público e internacional que culminó el 7 de julio de 2007 en el Estádio da Luz de Lisboa.

Aprovechando que la capital portuguesa acogía el anuncio de los resultados, el país vecino también dio a conocer ese mismo día sus propias siete maravillas nacionales: el Castillo de Guimaraes, el Castillo de Óbidos, el Monasterio de Batalha, el Monasterio de Alcobaça, el Monasterio de los Jerónimos, el Palacio de Pena y la Torre de Belém.

Pues bien, casi dos décadas después, desde el país vecino se han propuesto elegir las "7 Nuevas Maravillas de Portugal", una iniciativa de carácter nacional para promover y poner en valor el patrimonio luso.

147 patrimonios compiten por ser una de las 7 maravillas

El concurso reúne a un total de 147 patrimonios repartidos por siete regiones (Norte, Centro, Gran Lisboa, Alentejo e Ribatejo, Algarve, Azores y Madeira) y que agrupados en siete categorías diferentes: Castillos, Religión, Historia, Grandes Obras, Siglo XX, Siglo XXI y Turismo.

Para los gallegos, la región Norte concentra buena parte de las propuestas más conocidas e interesantes por su proximidad. Entre las candidaturas figuras lugares tan conocidos como el Puente de María Pía, en Oporto; el Puente Medieval de Ponte da Barca; o el Santuario de Nossa Senhora da Graça, en Monim de Basto. Sin embargo, hay dos propuestas que destacan especialmente por encima del resto por su proximidad con nuestra comunidad y es que podría llegarse incluso a pie.

Uno de los baluartes de Portugal nada más cruzar la frontera

Entre los aspirantes de la categoría de Castillos figura la Fortaleza de Valença, una de las construcciones más emblemáticas del norte de Portugal y uno de los patrimonios que da la bienvenida a los gallegos nada más cruzar la frontera.

Situada a orillas del río Miño frente a Tui, la fortaleza forma parte de uno de los conjuntos abaluartados mejor conservados de la Península Ibérica. Aunque sus orígenes se remontan a la Edad Media, su configuración actual es fruto de las sucesivas ampliaciones realizadas entre los siglos XVII y XVIII durante la guerra de Restauración entre Portugal y España.

La Fortaleza de Valença / Ricardo Grobas

Considerada como uno de los baluartes más importantes del país luso, esta obra de ingeniería militar se compone de dos recintos, interconectados por las Puertas Centrales, e incorpora las principales características que definen el sistema defensivo: bastiones, revellines, fosos, puertas, casamatas y polvorines.

Unas termas romanas a un paso de Galicia

La Fortaleza de Valença no es la única construcción a solo un paso de la comunidad que también aspira a ser una de las siete nuevas maravillas de Portugal. Situado a unos 11 kilómetros de la frontera con Galicia y a menos de 30 km de Verín, las Termas Romanas de Chaves o de Aquae Flaviae como las conocían los romanos es otra de las candidatas.

Termas romanas de Chaves / Cedida

Considerado el mayor balneario romano de la Península Ibérica y uno de los mayores del imperio romano , este complejo terapéutico data del siglo I d. C. y estuvo en funcionamiento hasta al menos el último cuarto del siglo IV.

Descubierto en 2006 durante las obras de restauración del centro histórico, este complejo termal excavado cuenta con dos grandes piscinas, alimentadas por manantiales termales, y otras piscinas más pequeñas, alrededor de las cuales se organizaban salas dedicadas a diversos tratamientos: baños de inmersión individuales, baños de agua con chorros, tratamientos de vapor y masajes.

Cómo se eligen las nuevas maravillas de Portugal

Las siete nuevas maravillas de Portugal se darán a conocer el 12 de septiembre de este año en la Gran Final Nacional, en la que competirán los 21 finalistas.

Antes, cada una de las siete regiones contará con una semifinal en la que competirán 21 patrimonios, tres en cada categoría, de los que saldrán los 14 patrimonios que pasarán a las Finales Regionales.

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En el caso de la región Norte, las semifinales regionales se celebrarán este sábado 13 de junio, de donde saldrán las dos mejores propuestas de cada una de las categorías. Estas dos propuestas finalistas competirán el 8 de agosto (en el caso de la región Norte) por ser la representante de la región en las semifinales del 5 de septiembre de donde saldrán los 21 finalistas.