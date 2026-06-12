De Ames a Brión, las alumnas que lideran las notas de la PAU de Galicia: «Sabía que la nota era buena... pero no tanto»

La notificación llegó al caer la tarde del jueves. Un mensaje en el móvil, una contraseña, una pantalla de la página Nerta –la aplicación informática para la gestión del acceso al sistema universitario gallego— cargando durante unos segundos y, después, una cifra capaz de condensar dos años de madrugones, ansiedad, cafés apresurados y apuntes subrayados hasta el agotamiento. En toda Galicia hubo miles de adolescentes mirando la interfaz al mismo tiempo. Algunos celebraron, otros respiraron aliviados, y otros, a lo mejor, se decepcionaron. Pero unos pocos descubrieron que estaban entre las mejores notas de la PAU 2026.

Pese a que la Proba de Acceso á Universidade de este año contuvo errores en algunos exámenes, rectificaciones sobre la marcha y cambios en los criterios de corrección que generaron un profundo malestar entre alumnado y profesorado, Galicia registró el porcentaje de aprobados más alto de la última década, un 96,25 %. Entre esos más de 11.000 que superaron la PAU, destacan las calificaciones más altas, entre ellas, una joven de Ames y otra de Brión.

Talento que se queda en Galicia

Amanda Fernández (Ames, 2008) entrará «de sobra» en Ingeniería Aeroespacial gracias a su 13,21 sobre 14 en selectividad. Con la timidez y la alegría propias de esta calificación, esta alumna del IES Plurilingüe de Ames «necesitaba un 12,130 para entrar» en ese grado en el campus de Ourense de la Universidade de Vigo (UVigo), lugar que la joven amesana ha elegido para convertirse en ingeniera. Cuando se enteró de su nota estaba con sus amigos, con quienes había quedado para ver sus calificaciones juntos. «No tengo pensado celebrarlo como tal, pero sí que nos alegramos mucho», indicó.

En conversación con este diario, Amanda confesó vivir esta PAU «un poco nerviosa» porque se «jugaba muchas cosas», como es habitual, y los errores en los exámenes no ayudaron. «Como el primer examen me salió bien después ya estuve más tranquila y hasta lo pasé bien», explicó.

Otra joven que prevé entrar en la carrera de sus sueños en Galicia es Inés Maneiro, oriunda de Brión y estudiante del colegio Manuel Peleteiro. Tras recibir este jueves por la tarde decenas de mensajes de sus amigas de que «ya estaban las notas», recibió una grata sorpresa al entrar en Nerta y ver su 13,67 sobre 14. Con esa calificación, Inés logra la llave para entrar en Medicina en la Universidade de Santiago de Compostela (USC). «Era mi primera opción y la verdad es que no contemplaba otra», bromeó en conversación con este periódico.

Esa tranquilidad a la hora de escoger carrera también la mantuvo durante los días en los que se celebraron los exámenes y las polémicas jornadas posteriores. «Lo viví bastante bien porque confiaba en que no nos iban a perjudicar», afirmó. A lo largo de estos días, desde la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) quisieron transmitir calma al alumnado y prometieron que los correctores serían magnánimos a la hora de puntualizar los ejercicios, sobre todo, en las pruebas en las que hubo errores. Por ello, Inés «confiaba en lo que la CiUG prometía, en que serían flexibles». «Creo que fue así», opinó la joven brionesa.

A pesar de estar «muy contenta» y aliviada por su calificación, Inés no lo va a «celebrar», ya que considera que «es lo que toca». «La verdad es que salí de los exámenes salí con buena sensación y al ver ayer la nota sabía que era buena... pero no tanto», confesó.

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Detrás de esas décimas que rozan la perfección hay historias mucho menos extraordinarias de lo que suele imaginarse. No son chavales que viven encerrados entre libros, ni son (todos) máquinas de estudiar. No todos pertenecen a familias adineradas o con mayores recursos, ni responden al estereotipo del genio precoz, y aún bajo la presión de examinarse de la PAU más polémica de los últimos años, lo sacaron con notaza.