Aprobé la selectividad, ¿y ahora qué? Guía para pedir plaza en la universidad en Galicia y no perder opciones

Los miles de estudiantes gallegos que participaron en una de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) más polémicas de los últimos años en la comunidad conocen desde este jueves los resultados provisionales de los exámenes, a la espera de las reclamaciones.

De los 11.534 alumnos que se presentaron a la parte obligatoria de la PAU, el 96,25% de ellos logró aprobar la selectividad. Ahora, con la PAU ya aprobada llega el momento decisivo: escoger que estudiar y formalizar la solicitud para preinscribirse en el sistema universitario.

Este viernes 12 de junio se abre el plazo de preinscripción en todas las titulaciones que cuentan con límite de plazas de las tres universidades públicas gallegas. Este plazo de la preinscripción estará abierto desde este viernes 12 hasta el 25 de junio, a las 14.00 horas, aunque mejor no dejarlo para el último momento.

Eso si, cabe recalcar que este viernes no empieza la matrícula definitiva, se abre la solicitud de admisión a las distintas universidades. Es, por tanto, el momento en el que los alumnos deben solicitar plaza en los grados que quieren cursar, aunque pueden no acabar entrando.

Exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU ) en Santiago / Xoan Álvarez

¿Cómo preinscribirse?

Cada estudiante deberá presentar una única solicitud en la aplicación NERTA. En la misma, podrá indicar hasta cinco titulaciones universitarias diferentes, aunque en caso de una misma titulación se imparta en más de un centro de Galicia pueden incluirse hasta diez peticiones.

Eso sí, hay que tener en cuenta que el orden importa y hay que pensar bien que grados poner primero. Una decisión que puede parecer sencilla, pero que tiene su miga.

La CIUG insiste en que los alumnos quedarán vinculados al orden que escojan en la preinscripción. Así, cada estudiante será admitido en una única titulación: la de mayor preferencia para la que le llegue la nota. Las opciones colocadas por debajo de aquella en la que resulte admitido quedarán liberadas y se eliminarán automáticamente de su lista de espera.

Es decir, hay que escoger de primera opción la carrera que el estudiante prioriza, lo que quiere estudiar de verdad. Después, de segunda, la opción que aceptaría de no entrar en la prioritaria. Luego la tercera y así sucesivamente.

Aspecto de solicitud de preinscripción a la Universidad en la aplicación Nerta / Cedida

La importancia del orden

El error más frecuente es pensar que la lista debe hacerse como una estrategia defensiva, colocando primero una carrera con una nota de corte más baja para asegurar poder entrar en alguna y dejando después la titulación que realmente se quiere estudiar, pero no es así.

Así que si, es muy importante pensarselo bien. Porque si un alumno pone como primera opción un grado que realmente era su "plan b" y su nota le da para entrar, el sistema entenderá que esa es su prioridad aunque la prefencia del estudiante fuera la que colocó en segunda posición en la preinscripción.

Por ejemplo, si un estudiante quiere estudiar Medicina y tiene como segunda y tercera opción Enfermería y Farmacia debe ordenarlas así en la solicitud. Lo que no debe hacer el colocar Farmacia por encima basándose en que tiene una nota de corte más baja porque el sistema entenderá directamente que esta es su opción prioritaria y perderá la opción de estudiar Medicina.

¿Qué hacer si pedí revisión?

Después de una PAU marcada por la polémica en los exámenes de Historia y Dibujo Técnico, la opción de reclamar estará muy presente para todos los que se han presentado a los exámenes.

Para aquellos alumnos que no estén de acuerdo con sus calificaciones y quieren reclamar, el plazo de revisión podrá realizarse desde este viernes 12 de junio y hasta las dos de la tarde del martes 16, aunque es importante que estos no descuiden la preinscripción en las titulaciones universitarias.

Los alumnos pueden solicitar revisión de la nota y, al mismo tiempo, formalizar la solicitud de plaza en NERTA dentro del plazo ordinario.

¿Cuándo sé si entro en mi primera opción?

El 25 de junio, a las 14.00 horas, se cierra el plazo para preinscribirse en las tres universidades gallegas, sin embargo, para saber si un alumno entra o no en su primera opción y puede matricularse en su carrera soñada habrá que esperar aún un poco más.

No será hasta el 7 de julio cuando la CIUG publique el primer llamamiento de matrícula. Será en este momento cuando los alumnos podrán comenzar a matricularse en la Universidad y verán si entraron en sus primeras opciones o si están cerca de hacerlo. Llegado ese momento, el plazo para matricularse será entre el 8 y el 9 de julio.

El segundo llamamiento será el 14 de julio, con matrícula los días 15 y 16; el tercer llamamiento el 21 de julio, con matrícula los días 22 y 23; el cuarto llamamiento el 24 de julio, con matrícula los días 25 y 27; el quinto llamamiento el 29 de julio, con matrícula los días 30 y 31; y el sexto llamamiento el 2 de septiembre, con matrícula los días 3 y 4.

Después se abrirán las convocatorias por vacantes, con fechas orientativas: 9 de septiembre, con matrícula el 10 y 11; 23 de septiembre, con matrícula el 24 y 25; y 9 de octubre, con matrícula del 10 al 12. El procedimiento de vacantes podrá llegar hasta el 14 de octubre en las titulaciones con todas las plazas cubiertas. A partir del 21 de octubre, la CIUG comunicará a las universidades la situación final del acceso.

Las diferencias entre "Convocado", "En espera", "Pechada" y "Liberado"

En cada uno de estos llamamientos, el estudiante debe entrar en la aplicación NERTA y evisar su situación en cada titulación solicitada. Pueden aparecer cuatro estados: “Convocado”, “En espera”, “Pechada” o “Liberado”.

Si figura como “Convocado”, significa que puede matricularse en esa titulación dentro del plazo establecido para ese llamamiento.

Si aparece “En espera”, quiere decir que, por el momento, hay suficientes estudiantes convocados por delante para cubrir todas las plazas, pero aún puede haber movimientos si no todos se matriculan.

Si figura como “Pechada”, significa que las plazas están cubiertas con estudiantes que tienen más nota. Solo se llamará a nuevos alumnos si se producen anulaciones de matrícula. Para seguir optando a esa posibilidad, hay que marcar en cada llamamiento que se quiere continuar en la lista de espera.

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Si una titulación aparece como “Liberada”, queda anulada de la solicitud porque el alumno ya figura convocado o matriculado en otra opción de mayor preferencia. Es lo que ocurre con las carreras que se pusieron por debajo de aquella en la que se ha obtenido plaza.