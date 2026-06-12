Pedro Blanco reivindica la “huella” del Gobierno en Galicia con más de 100.000 millones invertidos en ocho años

El tercer aniversario de Pedro Blanco al frente de la Delegación del Gobierno en Galicia sirvió este viernes para hacer balance de la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la comunidad desde 2018. En la apertura de la jornada ‘La huella del Gobierno en Galicia’, celebrada en A Coruña, el delegado defendió que estos ocho años dejan una etapa marcada por el refuerzo de las inversiones estatales, la llegada de nuevas infraestructuras y la ampliación de los derechos sociales y laborales.

Blanco situó ese balance en términos muy elogiosos y aseguró que convierte al actual Ejecutivo en “el mejor de la historia para Galicia”, con más de 100.000 millones de euros en inversiones y asignaciones. El acto, en el que estuvo acompañado por los cuatro subdelegados provinciales, repasó el impacto de las políticas estatales en Galicia y, de forma especial, el papel desempeñado por la Delegación durante los tres últimos años.

Según detalló el delegado, la acción del Gobierno en Galicia se traduce en 73.300 millones de euros de financiación a la Xunta, 12.556 millones destinados a ayuntamientos y diputaciones, 10.390 millones de inversiones a través de los Presupuestos Generales del Estado y otros 4.500 millones procedentes del Plan de Recuperación.

“Este es el Gobierno que más inversiones y más derechos sociales ha llevado a los gallegos y gallegas en toda la historia”, afirmó Blanco, quien reivindicó además la labor de la Delegación del Gobierno para “dar continuidad e impulso a la materialización de estas políticas progresistas en el territorio gallego, llegando a cada rincón y con actuaciones en todos los ámbitos”.

Industria, exportaciones y descarbonización

En el terreno económico e industrial, Blanco destacó el respaldo del Gobierno al sector naval, con los programas vinculados a Navantia Ferrol, entre ellos las fragatas F-110, la construcción del nuevo buque AOR y la modernización de las instalaciones del astillero. Estas actuaciones, según expuso, superan los 5.500 millones de euros.

El delegado también vinculó la acción del Ejecutivo con la transformación del tejido productivo, a través de los avances en descarbonización industrial y el impulso a sectores estratégicos como el de los semiconductores, con la futura planta de chips fotónicos promovida por la Zona Franca de Vigo.

En ese contexto, subrayó además la fortaleza exterior de la economía gallega, que cerró 2025 con el mejor saldo comercial de España, por encima de los 9.500 millones de euros de superávit.

El AVE y la modernización del transporte

Las infraestructuras centran otro de los ejes del balance. Blanco destacó la llegada del AVE a Galicia y la modernización de la red ferroviaria y de las estaciones intermodales como algunos de los hitos de estos años. En conjunto, estas actuaciones suman 4.560 millones de euros con compromisos de inversión hasta 2030.

A esas partidas añadió los 167 millones de euros destinados este año a la conservación de carreteras y autovías, las bonificaciones de peajes en la AP-9 y la AP-53, así como las inversiones en los tres aeropuertos gallegos y los 203 millones previstos hasta 2031 en el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

En materia medioambiental, el delegado del Gobierno citó la regeneración de la ría de O Burgo como uno de los proyectos más relevantes desarrollados en Galicia, junto con actuaciones orientadas a la protección de los recursos y de las poblaciones ante el cambio climático.

Vivienda y escudo social

Blanco situó también la vivienda entre las prioridades del Gobierno, con 500 millones de euros ya ejecutados y cerca de 400 millones adicionales previstos en el nuevo Plan Estatal de Vivienda.

Según dijo, estas medidas se enmarcan dentro de la consolidación del denominado escudo social, que incluye, recordó, la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, la ampliación de permisos laborales y el Ingreso Mínimo Vital.

“Lo conseguido en este periodo es el mejor aval que presentamos para demostrar que no vamos a parar y que somos un Gobierno de acción”, sostuvo Pedro Blanco.

La jornada organizada por la Delegación del Gobierno se estructuró en tres mesas redondas dedicadas a la economía e industria, las infraestructuras y los derechos sociales, con representantes de instituciones, empresas públicas y entidades colaboradoras. El objetivo fue analizar los principales avances impulsados por el Ejecutivo en Galicia durante los últimos ocho años.