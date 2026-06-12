Galicia se enfrenta a un episodio de calor extremo: alerta roja en Pontevedra y hasta 33 grados en Santiago

Galicia afronta este fin de semana uno de los episodios de calor más intensos de los últimos años en pleno mes de junio. Debido a ello, la Xunta ha activado la alerta roja en el interior de la provincia de Pontevedra y la alerta naranja en amplias zonas de A Coruña ante unas temperaturas excepcionalmente altas que dejarán máximas por encima de los 35 grados en numerosos puntos de la comunidad. Las jornadas más complicadas serán las de este viernes y sábado, aunque el calor seguirá siendo protagonista durante todo el fin de semana.

La situación ha llevado a la Xunta a emitir un aviso especial dentro del Plan de Actuación ante los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, recomendando extremar las precauciones para evitar golpes de calor y otros problemas asociados a las elevadas temperaturas.

Santiago y su comarca, entre las zonas más afectadas de A Coruña

Aunque los registros más extremos se esperan en el interior de Pontevedra y en áreas de Ourense, Santiago y buena parte de su comarca vivirán también un episodio de calor muy poco habitual para estas fechas. Según las previsiones de MeteoGalicia, la capital gallega alcanzará este viernes los 33 grados de máxima, una cifra que se mantendrá muy cerca durante el fin de semana.

Un padre refresca a su hijo con el agua de la fuentes de los Caballos de la praza das Praterías en Santiago / Antonio Hernández

El calor se dejará notar especialmente durante las horas centrales del día, con noches cada vez más cálidas. Las mínimas pasarán de los 14 grados previstos para este viernes a los 17 del sábado y los 18 del domingo, dificultando el descanso nocturno.

En municipios del área compostelana como Ames, Teo, Brión, Oroso, Vedra o Boqueixón, los termómetros podrían incluso superar localmente los valores previstos para la ciudad debido al efecto del calentamiento en zonas más alejadas de la influencia marítima.

Viernes de calor intenso y cielos despejados

La jornada de este viernes estará marcada por el dominio de las altas presiones, la entrada de aire cálido y los cielos prácticamente despejados. Las temperaturas seguirán subiendo y se situarán por encima de los 34 grados en muchas comarcas del interior gallego.

En Santiago se espera una máxima de 33 grados, mientras que Pontevedra y Vigo alcanzarán los 34. Ourense llegará a los 35 grados, aunque en zonas como Valdeorras, la Ribeira Sacra o el valle del Miño ourensano podrán superarse los 36 grados.

El aquapark de Cerceda, otra de las opciones para refrescarse durante el episodio de calor que encara Galicia este fin de semana / Aquapark de Cerceda

El sábado continuará el ambiente sofocante

El sábado será otra jornada plenamente veraniega. Aunque aparecerán algunas nubes altas y crecerán nubes de evolución durante la tarde en áreas del interior, las temperaturas seguirán en valores muy elevados.

Santiago volverá a rondar los 32 grados de máxima, mientras que Lugo alcanzará los 32 y Ferrol llegará a los 31. El registro más alto volverá a producirse en Ourense, donde los termómetros podrían dispararse hasta los 38 grados.

La combinación de calor acumulado y el ascenso de las temperaturas mínimas incrementará la sensación de bochorno en numerosos puntos de Galicia.

Posibles tormentas el domingo, pero sin alivio inmediato

La llegada de una bolsa de aire frío en altura sobre Portugal provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica durante el domingo. A lo largo de la jornada crecerán nubes de evolución que podrán dejar chubascos tormentosos localmente fuertes en muchas zonas del interior gallego.

Sin embargo, el cambio no supondrá un descenso significativo de las temperaturas. Santiago seguirá alcanzando los 31 grados, Lugo llegará a los 32 y Ourense continuará bajo un calor extremo con hasta 37 grados de máxima.

Los expertos advierten además de que las tormentas podrán ir acompañadas de aparato eléctrico, rachas fuertes de viento y precipitaciones intensas en cortos espacios de tiempo.

Recomendaciones para evitar golpes de calor

Ante este episodio de altas temperaturas, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones para evitar problemas de salud asociados al calor. Es fundamental mantenerse bien hidratado, bebiendo agua con frecuencia incluso aunque no se tenga sensación de sed, y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, especialmente entre las 12.00 y las 18.00 horas. También se aconseja permanecer en espacios frescos, bien ventilados o climatizados siempre que sea posible.

Un perro bebe agua de una fuente / Ricardo Rubio

A la hora de salir al exterior, conviene utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de protegerse con gorra o sombrero y aplicar crema solar. Del mismo modo, es recomendable reducir o aplazar las actividades físicas intensas durante los momentos de mayor calor para evitar un sobreesfuerzo del organismo.

Las autoridades ponen especial énfasis en la protección de los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, los niños pequeños, las embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas, ya que son los que presentan un mayor riesgo ante las altas temperaturas. Asimismo, recuerdan que nunca se debe dejar a personas ni animales dentro de vehículos estacionados, ni siquiera durante unos minutos.

En caso de que aparezcan síntomas como mareos, dolor de cabeza intenso, debilidad extrema, confusión o pérdida de conocimiento, es importante buscar ayuda médica cuanto antes, ya que podrían ser señales de un golpe de calor que requiere atención inmediata.