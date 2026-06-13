El nuevo Cesga abrirá en Navidad y sumará un segundo computador cuántico

Las obras del nuevo edificio del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), en el polígono compostelano de A Sionlla, avanzan a buen ritmo y se espera que pueda comenzar a funcionar «a pleno rendimiento» antes de las próximas navidades. Así lo avanzó este viernes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, durante la presentación de las nuevas capacidades de computación y datos del centro compostelano en un acto celebrado en la Cidade da Cultura.

El centro tendrá un nuevo equipo cuántico, denominado IQM Spark, orientado específicamente a tareas de formación, pruebas de concepto y desarrollo de algoritmos. Contará con cinco cúbits y complementará al computador cuántico de 54 cúbits ya anunciado anteriormente y centrado en producción científica e industrial. Ambos sistemas, que fueron adquiridos a través de Telefónica, permitirán separar los trabajos de experimentación y validación técnica de las tareas de investigación avanzada y producción de conocimiento.

La Xunta sostiene que esta doble infraestructura cuántica situará a Galicia «en la vanguardia europea» en capacidades de computación, almacenamiento de datos y participación en grandes proyectos internacionales. Según explicó Román Rodríguez, el objetivo es que la comunidad investigadora gallega, española y europea pueda acceder a recursos avanzados de cálculo clásico y cuántico adaptados a las nuevas demandas científicas y tecnológicas.

La ampliación de las capacidades del Cesga incluye también el nuevo supercomputador Finisterrae IV que multiplicará por siete la capacidad de cálculo del actual Finisterrae III e incorporará sistemas específicamente preparados para trabajar con Inteligencia Artificial a gran escala. El nuevo sistema de almacenamiento supondrá más del doble de la capacidad actual y adoptará una arquitectura jerarquizada diseñada para garantizar un acceso sostenido y eficiente a grandes volúmenes de datos.

La nueva infraestructura fue diseñada con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, incorporando tecnologías de refrigeración líquida para soportar las elevadas cargas de trabajo asociadas a la computación científica avanzada, la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos.

Según trasladó la Xunta, el refuerzo del Cesga responde a la necesidad de abordar cargas computacionales cada vez más elevadas en ámbitos como la simulación científica avanzada, la Inteligencia Artificial, la meteorología, la genómica o el análisis de datos a gran escala. Los nuevos equipos permitirán avanzar en la investigación de algoritmos cuánticos y en la integración entre la computación clásica y la cuántica.

La inversión total vinculada a esta renovación tecnológica asciende a 56 millones de euros procedentes de fondos europeos del Perte Chip y de fondos propios de la Xunta. Durante el acto, Román Rodríguez definió el proceso de modernización como «una apuesta decidida por reforzar el papel del Cesga después de décadas de trabajo al más alto nivel».

El conselleiro destacó, por otra parte, que la renovación del Cesga permitirá consolidar un ecosistema de datos de alto rendimiento adaptado a la creciente complejidad de los retos científicos actuales y, especialmente, a las nuevas demandas asociadas a la futura Factoría Europea de IA 1HealthAI, uno de los principales proyectos estratégicos logrados recientemente por la I+D+i gallega.

La directora de Gain y presidenta del Cesga, Carmen Cotelo, subrayó que el proyecto es el resultado de dos años de actualización tecnológica y defendió que las nuevas capacidades permitirán reforzar la ciencia y la innovación gallega en ámbitos estratégicos como la salud, los nuevos materiales, la transición energética o la inteligencia artificial.

Más de 500 empleos creados en 2025

El director de Infraestructuras y Apoyo a la Investigación del Cesga, José Ignacio López Cabido, fue el encargado de concretar el alcance técnico de la ampliación. Durante su intervención recordó que «un centro de supercomputación es mucho más que una máquina» y reivindicó el peso histórico del Cesga dentro del sistema científico estatal. «Hemos tenido en varias etapas algunas de las máquinas más grandes del país, pero si algo nos ha caracterizado siempre es que hemos tenido muchos usuarios», afirmó.

El director de Infraestructuras y Apoyo a la Investigación del Cesga, José Ignacio López Cabido, durante su presentación. / Cedida

Cabido explicó que el Cesga se ha consolidado como el segundo gran centro de supercomputación del Estado tras el Barcelona Supercomputing Center. Además, subrayó el incremento de las colaboraciones con empresas y vinculó el actual contexto internacional con la necesidad de reforzar la «soberanía tecnológica».

El responsable destacó el trabajo «sobrehumano» de muchos trabajadores del centro para que toda esta renovación llegase a buen puerto. Por otra parte, explicó que el nuevo centro estará muy centrado en las infraestructuras tecnológicas mientras que la mayor parte del personal seguirá trabajando en las instalaciones actuales.

Cabido destacó también el impacto económico del centro y señaló que el Cesga promovió durante el último año más de 500 nuevos empleos asociados a proyectos científicos y tecnológicos desarrollados alrededor de sus infraestructuras.

«Sin chips no hay paraíso»

La vertiente más estratégica de estas nuevas infraestructuras apareció en la mesa redonda en la que participaron el director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero; el director del CiTIUS de la USC, Senén Barro; y el exdirector general de Investigación de la Comisión Europea José Manuel Silva.

Un instante de la mesa en la que se abordó el valor estratégico de las insfraestructuras de supercomputación / Cedida

Valero resumió el actual escenario tecnológico internacional con una frase que sobrevoló buena parte de la jornada: «Sin chips no hay paraíso». El investigador defendió que en el futuro «aquellos países que no tengan estas máquinas y no tengan gente preparada, no serán países soberanos».

Por su parte, Senén Barro puso contexto sobre la importancia que este tipo de tecnologías tienen en el mundo actual. Así, recordó que Meta, Amazon, Microsoft y Alphabet prevén invertir este año alrededor de 650.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Por ello reclamó una mayor coordinación de esfuerzos a nivel europeo y un incremento de la ambición tecnológica en el seno de la Unión para mantener capacidad competitiva en este ámbito.