Encuentro con Eduardo Mendoza y Susana Fortes sobre los 75 años del Premio Planeta

Entre las personas más aplaudidas y saludadas durante la gran gala de este jueves en Madrid para celebrar los 75 años del Premio Planeta, sobresalió Eduardo Mendoza, ganador del cotizado galardón en la edición de 2010 con una novela titulada Riña de gatos. Madrid 1936. Él y la autora gallega Susana Fortes, finalista en 2003 gracias a El amante albanés, que coinciden este viernes al desayunar de forma tardía a eso de las diez y pico de la mañana tras la larga noche de la citada gala, charlan en dos tiempos con este diario sobre esta cotizada distinción literaria y aportan su visión del mundo de los libros.

Eduardo Mendoza, por cierto, ha firmado ejemplares de este viernes en la Feria del libro de Madrid, en una caseta visitada por la reina Letizia, que le saludó en persona y dialogó un poco con él.

Recomendación atípica de Mendoza

Y a preguntas de EL CORREO GALLEGO, Mendoza recomienda, para quien no haya leído nunca un libro entero, que opte por una obra ajena y otra suya.

«Hay tantos libros y tantos libros que se pueden leer perfectamente que le propondría que empiece con La metamorfosis de Kafka. ¡A ver!, droga dura, hay que empezar en serio y si puede con eso luego lo demás es más fácil...» cuenta sonriendo a la vera del photocall donde sorprende que un autor de 83 años sea reclamado para posar con fans igual de 20 años que de la EGM o boomers, ejemplo de la transversalidad de su obra.

«Y de los libros que he escrito, propondría El año del diluvio, que es un libro cortito que se puede leer del tirón», añade el autor barcelonés, que en su parlamento previo desde el escenario durante esta gran cumbre literaria, medio en broma y medio en serio, propuso «cambiar la normativa» actual que impide que quien ha ganado esta distinción puede aspirar a repetirlo, frase que generó un vuelo de leves y cómplices carcajadas en el auditorio a la par que palmas.

Respecto al nivel de lectura en España, eje de varios proyectos formativos del Grupo Planeta, Eduardo Mendoza ahonda: «Yo lo veo bien por el trabajo de las ferias, las librerías, las editoriales... Aunque la lectura nunca ha sido una cosa mayoritaria ahora lo va siendo y, por lo menos, ya no es tan minoritaria como lo era antes. Ya lo dijo José Creuheras (presidente del Grupo Planeta) en su discurso de la gala, del libro ganador del primer Premio Planeta se editaron 2.000 ejemplares y ahora, editan 300.000, hoy estamos hablando de otra dimensión».

La IA y el futuro

En cuanto a la IA (Inteligencia Artificial), Eduardo Mendoza se muestra escéptico: «No tengo ni idea de lo que va a pasar con la Inteligencia Artificial y me parece que no lo sabe nadie. Siempre hemos vivido en estado de alarma, cuando apareció el ebook todo el mundo dijo que se iba a acabar el mundo y no, de modo que ya veremos... Dudo mucho de que haya grandes cambios inmediatos».

«No tengo ni idea de lo que va a pasar con la Inteligencia Artificial y me parece que no lo sabe nadie. Siempre hemos vivido en estado de alarma, cuando apareció el ebook todo el mundo dijo que se iba a acabar el mundo»

Y al preguntarle al ganador del Premio Planeta de Novela 2010 si, como dijo a este diario hace dos años Carmen Posadas, él estaría a favor de que salgan en un futuro obras suyas póstumas creadas a partir de IA pero con los derechos de obra a favor de su familia, contesta de forma tan divertida como tajante.

«No me he planteado jamás ese dilema, jamás», concluye entre sonrisas mientras se despide y sale del hotel en Madrid acompañado de su compañera rumbo «a una exposición que hay en CaixaForum», seguramente la llamada «Desenfocado otra visión del arte».

Literatura, fútbol y Pontevedra

La escritora pontevedresa Susana Fortes, finalista del Planeta en 2003 con la novela titulada El amante albanés, también fue parte destacada de esa gala que reunió a cerca de 700 personas en la Galería de Cristal del Palacio Cibeles, cita encabezada por el mencionado presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, junto a una representación institucional encabezada por la Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Partido Popular y expresidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a quien Creuheras aludió como «querido Alberto».

Susana Fortes es firme defensora de este tipo de encuentros culturales con un punto lúdico sin perder seriedad y respeto: «Yo soy muy de celebrar, hay que apuntarse a todas las celebraciones porque ya la vida de por sí es bastante complicada... Y este encuentro en Madrid fue elegante, cariñoso, entrañable, muy bien organizado y el detalle del trofeo de plata del Planeta a pequeño tamaño para los finalistas, es un recuerdo precioso con mucha discreción», indica a este diario.

Glamur, letras y emoción

Susana Fortes rememora su gran noche en la ceremonia de entrega del Premio Planeta celebrada en Barcelona el 15 de octubre de 2003. «Del día en que fui finalista en la edición ganada por Antonio Skarmeta, mi compañero aquella noche de letras, recuerdo que Rosa Regás, que era integrante del jurado me tranquilizó mucho, y me ayudó a contener el nerviosismo... Y recuerdo que me pasó algo también precioso que me llegó un ramo de rosas rojas impresionantes de parte del equipo de fútbol de mi ciudad, Pontevedra... Supuso un salto importantísimo para mí porque llegas a muchísimos más lectores. Hay muchas personas que tienen la costumbre de comprar los libros del Premio Planeta cada año y eso aumenta mucho la cantidad de personas que leen esos libros», relata una autora que se pasa el año «con un pie en Valencia y otro en Galicia», dice sobre su tierra natal, «y a donde voy mucho a ver a la familia», recalca.

«Del día en que fui finalista en la edición ganada por Antonio Skarmeta, mi compañero aquella noche de letras, recuerdo que Rosa Regás, que era integrante del jurado me tranquilizó mucho, y me ayudó a contener el nerviosismo... Y recuerdo que me pasó algo también precioso que me llegó un ramo de rosas rojas impresionantes de parte del equipo de fútbol de mi ciudad, Pontevedra»

Y al hilo del verano, Fortes tiene planes: «Creo que en julio sacaré algo y estaré en Galicia pero no sé segura en que fechas», cuenta feliz por ser parte de esa reciente gran gala celebrada en Madrid.

«Fue una mezcla de star system y un poco de glamour con el mundo de las letras y es una maravilla reencontrarse con amigos que hace tiempo que no ves. Por ejemplo, a Mendoza hace casi un año que no le veía», revela la autora gallega poco antes de saludar a su paisano Manel Loureiro (que acaba de publicar Antes de que todo cambie) en la cotizada terraza del hotel H10 Puerta de Alcalá, que incluye una balconada-piscina que ambos dejaron para otra vez para atender a prensa y amistades durante el jueves de la gran gala y el viernes posterior, repleto de reencuentros y actividad con los medios de comunicación.

Asistentes y celebrities

Aparte de una amplia nómina de autoras y autores que han ganado a lo largo de sus 75 años el Premio Planeta (dotado con un millón de euros) y de la tanda de finalistas (200.000 €), este encuentro en Madrid, planteado como hermano de la tradicional cita anual del 15 de octubre en Barcelona (ahí se revela el fallo del Premio), probó el tirón de la distinción más allá del mundo de las letras.

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Del mundo del deporte se vio igual al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que al entrenador de la selección española de baloncesto, Chus Mateo, a humoristas como Eva Soriano y Leo Harlem, chefs como Alberto Chicote y Ramón Freixa (diseño el menú para la prensa llegada desde otras ciudades durante el aperitivo organizado por el Grupo Planeta en el restaurante Ramón Freixa Atelier), y una larga nómina de rostros populares de Antena 3 y La Sexta (ambos canales tienen participación del Grupo Planeta), desde Susana Griso a Sandra Golpe, pasando por Manel Fuentes, Mamen Mendizábal... entre muchos más protagonistas.