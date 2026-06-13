Un partido alegre y hambriento pese al calor
El líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, fija como objetivo para 2027 conservar Ferrol y conquistar Santiago y A Coruña en una romería marcada por el calor y el ambiente festivo
Dos horas antes de la llegada a O Pino de los líderes del PP, un ejército de autobuses ya escoltaba la carballeira de A Madalena. A la sombra de los árboles o del palco de la fiesta, miles de militantes y simpatizantes buscaban refugiarse de un mercurio que superaba ya los 30 grados. Abanicos, granizados, cerveza o vermú. Cualquier refresco era bienvenido para amenizar la espera en un ambiente totalmente festivo.
La música la ponía el Grupo Euphoria, llegado desde Ponferrada. “Somos la quinta provincia gallega”, bromeaba uno de sus integrantes antes de comenzar una actuación que animó la espera y también la sobremesa posterior. Porque en O Pino había mensaje político pero sobre todo había alegría.
Así lo entendió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que aseguró durante su intervención que la romería de O Pino muestra el verdadero carácter del PP: un partido alegre que convoca actos para que sus militantes «vayan a pasarlo bien y a escuchar». Mientras, que en el lado opuesto del arco parlamentario gallego, es decir, en el BNG, el mandatario autonómico solo ve «manifestaciones», bronca y enfado. «Aquí está la gente que más se parece a Galicia», aseguró en consecuencia.
«No quiero hablar mucho, hace mucho calor y hemos venido a comer», ironizó Rueda, que trasladó ese apetito al terreno político marcando a militantes y simpatizantes coruñeses un objetivo de cara a las próximas municipales: conservar la alcaldía de Ferrol y recuperar las de A Coruña y Santiago, «a partir de ahí lo que tenga que venir vendrá». «Quiero veros aquí el año que viene con el trabajo hecho», arengó a la militancia.
Un encargo nada fácil al que se enfrenta Diego Calvo que en la intervención anterior asguró que el partido llega «con mucha hambre» a la próxima cita con las urnas. El presidente provincial presumió de que el PP sigue siendo «el partido más votado de la provincia de A Coruña» y vio en la romería una demostración de la fuerza territorial del partido, con aproximadamente 4.500 asistentes pese a las elevadas temperaturas.
Así, los populares demostraron que ni el calor sofocante ni la difícil aritmética electoral les quitan el apetito. Buena fe de ello dio Feijóo. «Estamos a 32 grados, camino de los 35, y aun así vamos a deglutir todos los kilos de pulpo que nos echen encima», bromeó al término de su intervención.
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