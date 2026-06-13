Un partido alegre y hambriento pese al calor

Dos horas antes de la llegada a O Pino de los líderes del PP, un ejército de autobuses ya escoltaba la carballeira de A Madalena. A la sombra de los árboles o del palco de la fiesta, miles de militantes y simpatizantes buscaban refugiarse de un mercurio que superaba ya los 30 grados. Abanicos, granizados, cerveza o vermú. Cualquier refresco era bienvenido para amenizar la espera en un ambiente totalmente festivo.

Autobuses en los que llegaron los militantes populares a O Pino. / M.G.T

La música la ponía el Grupo Euphoria, llegado desde Ponferrada. “Somos la quinta provincia gallega”, bromeaba uno de sus integrantes antes de comenzar una actuación que animó la espera y también la sobremesa posterior. Porque en O Pino había mensaje político pero sobre todo había alegría.

Así lo entendió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que aseguró durante su intervención que la romería de O Pino muestra el verdadero carácter del PP: un partido alegre que convoca actos para que sus militantes «vayan a pasarlo bien y a escuchar». Mientras, que en el lado opuesto del arco parlamentario gallego, es decir, en el BNG, el mandatario autonómico solo ve «manifestaciones», bronca y enfado. «Aquí está la gente que más se parece a Galicia», aseguró en consecuencia.

«No quiero hablar mucho, hace mucho calor y hemos venido a comer», ironizó Rueda, que trasladó ese apetito al terreno político marcando a militantes y simpatizantes coruñeses un objetivo de cara a las próximas municipales: conservar la alcaldía de Ferrol y recuperar las de A Coruña y Santiago, «a partir de ahí lo que tenga que venir vendrá». «Quiero veros aquí el año que viene con el trabajo hecho», arengó a la militancia.

Un encargo nada fácil al que se enfrenta Diego Calvo que en la intervención anterior asguró que el partido llega «con mucha hambre» a la próxima cita con las urnas. El presidente provincial presumió de que el PP sigue siendo «el partido más votado de la provincia de A Coruña» y vio en la romería una demostración de la fuerza territorial del partido, con aproximadamente 4.500 asistentes pese a las elevadas temperaturas.

Así, los populares demostraron que ni el calor sofocante ni la difícil aritmética electoral les quitan el apetito. Buena fe de ello dio Feijóo. «Estamos a 32 grados, camino de los 35, y aun así vamos a deglutir todos los kilos de pulpo que nos echen encima», bromeó al término de su intervención.