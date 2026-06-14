La reforma de la PAU ya está lista: la Xunta presenta este lunes su propuesta para participar en el diseño de las pruebas

Tras la PAU más polémica, con errores en varios de los exámenes y críticas a la gestión de la CiUG, la Xunta presentará este lunes su propuesta para modificar las pruebas de acceso a la universidad. Su intención es que el Gobierno gallego pueda participar en el «diseño, elaboración y ejecución» de este proceso, tal y como explica el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien negó además que se trate de controlar políticamente estas pruebas, sino de hacerlas más equitativas.

«La propuesta de la Xunta está diseñada con mucha seriedad, por gente que sabe hacer muy bien este tipo de pruebas. Y consistirá en que aquel que se esfuerza y hace un buen examen, vea todo eso reflejado en el resultado, con independencia de otras circunstancias externas que no puede controlar ni de las que tenga culpa, como creo que pasó esta vez», señaló Rueda en una entrevista a la Cadena Ser.

El presidente defiende que la Xunta tiene capacidad para organizar y diseñar estas pruebas, pues ya se encarga de «procesos selectivos» de empleo «con total normalidad». Además, aboga por una reforma de la PAU que evite «desigualdades», de manera que se equiparen las condiciones en todo el territorio, una demanda que defiende a nivel nacional el PP y en la que ha insistido con frecuencia el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que critica que el distinto grado de dificultad de los exámenes en cada autonomía perjudica a los alumnos gallegos.

Sanidad

El jefe del Ejecutivo gallego aludió además a la conflictividad en la sanidad gallega, marcada por las protestas de distintos colectivos profesionales, y las quejas de pacientes por las largas esperas en Atención Primaria. Rueda dice estar «satisfecho» con la gestión del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Justificó el relevo del gerente del Sergas porque «es lógico que se cambien personas», pero insistió en que en Sanidade hay «un equipo compacto». En todo caso, admitió que «hay mucho que mejorar». En relación con el plan para reducir las bajas laborales, que también ha generado polémica, Rueda aseguró que mantendrá su hoja de ruta. «No hay vuelta atrás».

Pactos con Vox

En clave política, ante los pactos del PP con Vox, Rueda admitió el «radicalismo» de la formación de Santiago Abascal, pero justifica que su partido llegue a acuerdos con la extrema derecha. «Feijóo tiene derecho a conformar mayorías», asegura.

Así, justifica las alianzas con Vox allí donde sean necesarias para formar gobierno. «Yo entiendo a mis compañeros que ganan las elecciones y quieren formar gobiernos. Y estoy seguro de que no harían nada en contra de la Constitución ni en contra del sentido común», señaló el presidente del Gobierno gallego.

Rueda asegura que le «hace mucha gracia cómo se cuestionan siempre los pactos con Vox mientras se naturalizan desde la izquierda los acuerdos con otras fuerzas políticas que de radicalismo también andan, al igual que Vox, bastante servidas».

Y afirma que Feijóo tiene derecho a «conformar mayorías» si necesita a la extrema derecha para poder acceder a la Moncloa. En todo caso, añade: «Yo en Galicia espero no tener que hacerlo».

En caso de que Feijóo llegue a la Moncloa, Rueda no descarta «una desbandada» de los miembros de su Gobierno hacia Madrid. Así, asegura que el líder del PP «sabe bien de fichar a gente que conoce bien, que trabaja bien». Aun así, matizó que en el Ejecutivo gallego «hay mucha gente que trabaja bien y está muy contenta donde está». En todo caso, advirtió que lo que él no hará es enviar a conselleiros como candidatos a las municipales.

Incendios

Sobre la temporada de incendios, el presidente de la Xunta reconoce que «hay peligro». Las altas temperaturas de estos últimos días favorecieron ya fuegos en Padrón y Boborás. «Hay variables que no podemos controlar, como son las altísimas temperaturas o el viento del nordés, lo que sí podemos controlar es lo que tenga que ver con la prevención y con el refuerzo del sistema y ahí estamos haciendo hincapié», defendió. Además, hizo un llamamiento a los particulares para que limpien de maleza sus fincas.