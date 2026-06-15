Más de 100.000 mujeres han hecho ya el Camino este año y contarán con una red de 1.700 puntos de apoyo
El Gobierno refuerza la campaña "Non Camiñas Soa" con 41.500 tarjetas informativas y acceso directo a recursos de emergencia y seguridad
Las mujeres se consolidan como mayoría entre quienes realizan el Camino de Santiago. Más de 100.000 peregrinas han completado ya alguna de las rutas jacobeas en lo que va de 2026, frente a 85.000 hombres, una tendencia que sigue creciendo y que ha llevado al Gobierno a reforzar la campaña de protección y asistencia "Non Camiñas Soa", dirigida especialmente a mujeres que peregrinan solas o acompañadas.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, presentó este lunes en Sarria una nueva edición de esta iniciativa, que alcanza ya más de 1.700 puntos de atención distribuidos por todo el Camino de Santiago en Galicia.
Blanco destacó que el objetivo es que las personas que recorren las rutas jacobeas puedan hacerlo "con total tranquilidad". "Buscamos acompañar a las mujeres peregrinas y al conjunto de las personas que realizan el Camino para que puedan transitarlo, solas o acompañadas, disfrutando de todo lo que ofrece la experiencia jacobea sin otro tipo de preocupaciones", señaló.
Tarjetas, carteles y códigos QR
La campaña prevé la distribución de 41.500 tarjetas informativas y 1.700 carteles en lugares estratégicos como albergues, oficinas de turismo, farmacias, centros sanitarios, hospitales públicos y dependencias de las fuerzas de seguridad.
Todo el material está disponible en gallego, castellano e inglés e incluye información sobre teléfonos de emergencia, recursos policiales y la aplicación móvil AlertCops, una herramienta desarrollada por el Ministerio del Interior que permite comunicar incidencias en tiempo real.
Además, los materiales incorporan códigos QR que facilitan el acceso directo a los servicios de asistencia y seguridad.
Geolocalización en tiempo real
Entre las funcionalidades destacadas de AlertCops figura "Guardián Benemérito", gestionada por la Guardia Civil, que permite compartir la ubicación en tiempo real durante el recorrido.
Esta herramienta facilita una intervención rápida en caso de emergencia, pérdida o situación de riesgo, al permitir a las autoridades localizar con precisión a la persona usuaria en cualquier tramo del Camino.
La red de protección se completa con los teléfonos de emergencia 112, 062 de la Guardia Civil, 091 de la Policía Nacional y el 016, servicio gratuito de atención integral a las víctimas de violencia de género que no deja rastro en la factura telefónica.
Cinco años de campaña
La iniciativa cumple ya cinco años de funcionamiento y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para combatir las violencias machistas y reforzar la seguridad en el Camino de Santiago.
Durante la presentación, Pedro Blanco agradeció la colaboración de los ayuntamientos, los colegios farmacéuticos, el personal sanitario y las fuerzas de seguridad que participan en el desarrollo de la campaña, con especial referencia a Sarria, punto de partida de siete de cada diez peregrinas que recorren el Camino Francés.
El delegado subrayó que la buena acogida de "Non Camiñas Soa" demuestra la necesidad de seguir avanzando hacia un Camino y una sociedad "más seguros y más libres para todas las mujeres".
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