Este es el calendario escolar definitivo del curso 2026/27 de Galicia

La Consellería de Educación ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el calendario del curso escolar 2026-2027, que comenzará en Galicia el próximo 9 de septiembre y finalizará el 21 de junio de 2027 para todas las etapas educativas, con excepción de los segundos cursos de los ciclos de Formación Profesional, que terminarán el 15 de junio.

Las fechas se corresponden con la propuesta hecha por la Xunta a inicios de mayo a los sindicatos y presentada ante la mesa sectorial docente, solo que ahora ya son definitivas al publicarse en el DOG.

Entre los detalles del calendario, en el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial, habida cuenta de las características y particularidades de este tipo de estudios, podrá flexibilizarse el inicio de las actividades lectivas hasta el 16 de septiembre como fecha máxima, como ya se ha hecho en el presente curso.

En cuanto al período de adaptación en 4° de Infantil, los centros pueden optar por una incorporación gradual que no se prolongará más allá de 15 de septiembre.

El departamento autonómico también ha apuntado que, en el caso de 2° de Bachillerato, las clases finalizarán de acuerdo con las fechas que se establezcan para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Los periodos de vacaciones escolares quedan fijados del siguiente modo: en Navidad, del martes 22 de diciembre al jueves 7 de enero, ambos inclusive; en Carnaval, los días 8, 9 y 10 de febrero, y en Semana Santa, desde el lunes 22 de marzo hasta el lunes 29, ambos incluidos. Además, serán días no lectivos el lunes 7 de diciembre (Día de la Enseñanza) y los festivos laborales de ámbito estatal, autonómico y local.

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El orden de calendario también recoge que, para el próximo curso, las pruebas de evaluación de diagnóstico, fijadas por el Gobierno del Estado a través de la Lomloe, tendrán lugar entre el 19 y el 23 de abril para 2° de la ESO y entre el 26 y el 30 de abril para 4° de Primaria.