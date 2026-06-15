Fallece a los 77 años Lorenzo López, empresario gallego con una cadena de hoteles en Canarias y viñedos en la Ribeira Sacra
Natural del municipio lucense de Pantón, emprendió en el sector hotelero en las islas Canarias tras emigrar de joven a Alemania
Impulsó en su tierra natal Adegas O Castro, con más de 200 hectáreas de viñedo y vinos con premio bajo la marca Alma Gaia
El empresario con raíces gallegas Lorenzo López González, fundador de una de las mayores cadenas hoteleras de las Canarias con establecimientos en Gran Canaria y Lanzarote y propietario de una amplia extensión de viñedo en la Ribeira Sacra, falleció en la noche del sábado a los 77 años de edad en Las Palmas. Era natural del municipio lucense de Pantón, al que seguía muy vinculado y donde impulsó proyectos de recuperación patrimonial, cultural y vitivinícola. Su salud de había ido deteriorando a raíz de un covid severo.
Tras dejar su parroquia natal de Deade con 17 años para emigrar a Alemania, donde dio sus primeros pasos en la hostelería, se instaló en Gran Canaria en los años 70, en plena expansión del sector turístico. Empresario hecho a sí mismo, decidió emprender y creó el grupo hotelero Hoteles López (HL Hotels), con ocho establecimientos entre Gran Canaria y Lanzarote. En los últimos años, Lorenzo López había ido cediendo el mando del negocio a la siguiente generación. Su hijo, Lorenzo Stark, asume la gestión.
Su tierra y el vino
Lorenzo López nunca se desvinculó de su tierra natal, donde quiso invertir parte de la fortuna que se había labrado. En 2018 puso en marcha en Pantón un ambicioso proyecto vitivinícola que el visionario empresario ideó durante varios años y que es el reflejo de su pasión por los vinos de calidad. Plantó vid y restauró una rectoral que antes había sido un convento dominico, para usos vinculados al vino, el enoturismo, eventos y degustaciones. Hoy Adegas o Castro cuenta con más 200 hectáreas de viñedo propio en el corazón de la Ribeira Sacra, cultivado de manera sostenible. Sus premiados vinos se comercializan bajo la marca Alma Gaia.
"Su legado empresarial, su amor por Galicia y Canarias, su espíritu emprendedor y su calidad humana permanecerán para siempre en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerle", reza la esquela, que también destaca "su visión y esfuerzo".
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