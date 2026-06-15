El incendio de Boborás, "camino de estabilizarse", sigue en nivel 2 por "precaución" tras una noche "muy buena"

La alcaldesa de Boborás (Ourense), Patricia Torres (PP), ha asegurado que el incendio forestal que afecta a dicho ayuntamiento ourensano desde la noche del pasado sábado está "camino de estabilizarse", aunque continúa en nivel 2 por "precaución" tras una noche "muy buena".

En un audio enviado a los medios de comunicación, la regidora ha indicado que los servicios de emergencia le han trasladado que el fuego afecta ya a entre 200 y 240 hectáreas, pero la bajada de las temperaturas, el aumento de la humedad y el descenso del viento durante la noche permitieron realizar cortafuergos en las zonas más próximas a las casas. Ahora, se esperan horas de "mucho calor", por lo que se mantiene el nivel 2 "más por precaución que por riesgo", para así facilitar la movilización de más medios en el caso de ser necesarios, ha dicho.

Al respecto, durante esta jornada los esfuerzos se centrarán en la zona norte del incendio, donde el fuego continúa más activo. Torres ha lamentado la complejidad orográfica de la zona, que dificulta el acceso de los medios de extinción.

La Xunta activó este domingo la situación 2 de emergencia, que requiere de la intervención de medios estatales, en el incendio de Boborás, como una medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de Vecoña. Dicho incendio comenzó el sábado por la noche, minutos antes de las 22 horas, en la parroquia de Moreiras.

Mientras, en Padrón, el primer incendio de consideración de la temporada en la comarca (concretamente en las parroquias padronesas de Herbón y Carcacía, y la de Lampai en Teo) ha arrasado hasta este domingo un total de 350 hectáreas de terreno, superficie que equivale a otros tantos campos de fútbol, según las últimas cifras facilitadas por la Consellería do Medio Rural, el fuego ha afectado este domingo a unas Además, la electricidad y telefonía se recuperaban el sábado por la noche en la práctica totalidad de las zonas afectadas.

Hay un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.