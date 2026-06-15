Nueva PAU en Galicia: la Xunta propone una segunda revisión para cada examen elaborado y más docentes de secundaria en los grupos de trabajo

La Xunta propone que los grupos de trabajo que elaboran los exámenes de la PAU estén integrados por más docentes de secundaria, que son los que mejor conocen el currículo del alumnado. Con las aportaciones de los grupos de trabajo se creará un banco de preguntas, de forma similar al MIR o en las oposiciones, y el director del grupo de trabajo confeccionará la prueba a partir de esas cuestiones. Habrá, además, una segunda persona que revisará el examen propuesto para evitar incidencias como las que se produjeron este año en la prueba de acceso a la universidad y que generaron un «enorme estrés» entre los afectados.

Así lo explicó este lunes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tras el Consello de la Xunta en lo que definió como una apuesta por mejorar la PAU desde el diálogo, la tranquilidad y la sensatez de la mano de las universidades. De lo que se trata, proclamó, es de una «mayor corresponsabilidad» entre Xunta y universidades. La Xunta, dijo, da un paso al frente porque así se le ha solicitado. «Nos piden que demos un paso adelante», adujo.

La actual CiUG se dividiría en dos comisiones: una organizadora, que decidiría la estructura de los exámenes, y los criterios que regirían su elaboración, y otra meramente logística para ocuparse de la realización concreta de las pruebas.

Selectividad

La Xunta ya había previsto reformar la selectividad en su área de competencia. En un primer momento, cuando presentó a consulta pública previa la revisión de la orden que regula el examen en Galicia desde 2011 alegó que su intención era avanzar hacia una PAU más homogénea entre las comunidades. Es una queja reiterada desde la Consellería de Educación en los últimos años que el alumnado gallego compite en condiciones de desigualdad con sus homólogos de otras comunidades porque las universidades públicas españolas funcionan como un distrito único y, en cambio, la PAU varía según el territorio.

Además, en el caso de Galicia, el alumnado figura en la retaguardia de España en nota media del examen de acceso a la universidad por comunidades. Las estadísticas del Ministerio de Universidades lo han ratificado para 2025, último año del que hay cifras detalladas y ejercicio en el que entró en vigor una modificación del examen hacia un modelo más competencial y menos memorístico, en línea con la nueva ley educativa, la Lomloe.

Sin embargo, la previsión de la Xunta de dividir en dos la CiUG, que hasta ahora se encarga de todo el proceso relacionado con el examen de selectividad, además de gestionar el acceso a la universidad, fue recibida con recelo desde la institución y las universidades gallegas. Las incidencias registradas en la PAU en las pruebas de Historia de España, una de las materias obligatorias, a elegir con Historia de la FFilosofía y Dibujo Técnico sirvieron a la Xunta para revalidar un nuevo modelo en el que la Consellería de Educación tendría más peso en la elaboración de los exámenes, además de exigir responsabilidades por lo sucedido.

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No obstante, la gestión de la CiUG fue avalada por los rectores de las tres universidades públicas gallegas, quienes le recordaron a la Xunta que ya ahora forma parte (aunque Educación diga que su presencia es testimonial) de los grupos de trabajo que elaboran los exámenes y que ya hace dos años hicieron una propuesta para que los ejercicios fuesen revisados por dos personas, sin que Educación les respondiera. Después de toda la polémica, las universidades anunciaron que presentarán su propia propuesta de reforma, aunque la Xunta se les ha adelantado.