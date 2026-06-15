Nuevo plan de vacunación para los mayores: el personal sanitario acudirá a las residencias para reforzar la inmunización frente al pneumococo y el herpes zóster

Con el propósito de seguir inmunizando frente a distintos virus y bacterias a la mayor cantidad de población posible, el Ejecutivo gallego pone en marcha desde este martes una campaña para reforzar la vacunación frente al neumococo y al herpes zóster en las residencias de mayores, con un cronograma de actuación por centros de toda la geografía de la comunidad. El objetivo, según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es "facilitar la vacunación de un colectivo especialmente vulnerable debido a la edad avanzada y a la elevada prevalencia de enfermedades crónicas y a la convivencia en instituciones cerradas".

Con esta inmunización el Ejecutivo busca, entre otras cuestiones, reducir las hospitalizaciones y complicaciones asociadas a virus y bacterias y la merma de la morbimortalidad en este grupo de población. Esta campaña se desarrollará conforme las recomendaciones vigentes del Programa gallego de vacunación, "garantizando la equidad y la accesibilidad a las vacunas financiadas". De manera concreta, se ofrecerá la vacuna antipneumocócica conjugada 20 valente (VNC20) a personas no vacunadas previamente, para "reducir la incidencia de enfermedades leves del tracto respiratorio superior hasta formas graves como neumonía, meningitis o sepsis".

Además, se pondrán vacunar frente al herpes zóster, una enfermedad de baja mortalidad pero muy prevalente entre los mayores, las personas que cumplieron 65 o 80 años desde la introducción de la vacuna en el calendario de inmunización para toda la vida en 2023, con el propósito de reducir la carga de esta enfermedad y sus secuelas. Así, la vacuna antipneumocócica se administra en una única dosis intramuscular y la del herpes zóster en dos.