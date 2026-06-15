Los premios al desarrollo rural de Galicia incorporan una nueva distinción y refuerzan su dotación

La Xunta ampliará la próxima convocatoria de los premios al desarrollo rural de Galicia, conocidos como premios Agader, con un tercer galardón en cada una de las seis categorías existentes. Este nuevo reconocimiento estará dotado con 1.000 euros y se suma a los ya previstos primeros premios de 10.000 euros y segundos premios de 3.000 euros. La convocatoria, que alcanzará su decimoséptima edición, está previsto que se publique el próximo martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Con este cambio, el Ejecutivo gallego refuerza unos premios que se presentan como una herramienta para visibilizar iniciativas ligadas al medio rural y para poner en circulación proyectos que, según la propia Xunta, contribuyen a dinamizar el territorio, mejorar la cohesión social y favorecer la actividad económica en el interior del país. La ampliación de los reconocimientos eleva también el alcance de unos galardones que en la edición de 2025 distinguieron un total de doce proyectos.

Las seis categorías se mantienen sin cambios. La primera es la de Mocidade, orientada a iniciativas impulsadas por personas jóvenes o dirigidas a este colectivo, con el objetivo de apoyar el relevo generacional y el futuro del rural. La segunda es la de Proxectos de interese social, pensada para propuestas que favorecen la integración de colectivos vulnerables o el cuidado de mayores y personas dependientes. La tercera corresponde al Sector agro-gandeiro, que premia iniciativas agrícolas, ganaderas o agroalimentarias con un componente innovador.

Las otras tres modalidades son Mulleres, dirigida a proyectos liderados por mujeres o enfocados a promover la igualdad y el emprendimiento femenino en el rural; Innovación tecnolóxica, para propuestas que incorporan tecnología en procesos o servicios; y Recuperación e posta en valor da terra agraria, centrada en la recuperación de terrenos infrautilizados o en riesgo de abandono.

La valoración de las candidaturas seguirá atendiendo a criterios como el impacto socioeconómico en el territorio, la creación de empleo, la sostenibilidad ambiental, la inserción laboral de mujeres y colectivos desfavorecidos, el apoyo social, la originalidad o el grado de innovación. También se tendrá en cuenta que las iniciativas se desarrollen en municipios en riesgo de despoblación, uno de los elementos que la Administración autonómica sitúa en el centro de esta convocatoria.

Podrán concurrir personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean titulares de las iniciativas presentadas. La ampliación de premios introduce, en la práctica, un mayor número de proyectos reconocidos en cada edición y refuerza el peso institucional de unos galardones que la Xunta presenta como escaparate de actividad económica, innovación y emprendimiento en el rural gallego.