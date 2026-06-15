De Ribadeo a Compostela: seis días a pé polo Camiño do Norte
É a ruta dos antigos portos de peregrinos do Cantábrico que ao chegar a Galicia torce polo interior das provincias de Lugo e A Coruña
Manuel F. Rodríguez
Por motivos familiares, non tiña tempo para máis. Seis días -só seis- para, despois de varios meses, volver ao Camiño de Santiago. Polo tanto, ao contrario doutras veces, non podía perder o tempo en longos desprazamentos en tren, autobús ou avión.
Quería comezar a camiñar no primeiro deses seis días. E decidinme polo tramo galego do Camiño do Norte, que nunca fixera íntegro. Tiña por diante uns 200 quilómetros. Entre Ribadeo, o seu punto de entrada en Galicia, e Compostela.
Con historia
Coñecida é a proliferación actual de todo tipo de rutas xacobeas que buscan xustificarse como históricas. O Camiño do Norte, sen embargo, dispón desde hai décadas dunha historicidade contrastada. Pero singular. Porque máis que ser unha ruta terrestre foi a ruta dos peregrinos por mar procedentes de Europa que, por moi diversos motivos, desembarcaban en portos vascos, cántabros e asturianos.
Desde eses portos unha parte deles dirixíase a Santiago, non sen dificultades e incertezas, por rutas costeiras ou próximas á costa. En Ribadeo, onde hai referencias diversas do seu paso, a maioría desviábase ao interior de Galicia por unha ruta máis ou menos coincidente coa actual por Mondoñedo, Abadín, Vilalba, Sobrado, Boimorto, etc.
Polo tanto, apetecíame percorrer esa ruta e presentir desde este cómodo presente algo -o que fose- das súas pegadas do pasado.
Subidas e enfermidade
Foi así como un destes luns partín da estación de autobuses de Santiago para Ribadeo. Cheguei alí ás doce, tomei algo nun bar e boteime costa arriba cara a Vilanova de Lourenzá, o meu primeiro e máis curto final de etapa. Choveume. Pero sen abusar. Así que o levei ben.
O que non levei ben foron as subidas que desde A Ponte de Arante, en tempos cun simbólico hospital de peregrinos, bordean o omnipresente monte Mondigo.
Seguro que noutra ocasión, san e non enfermo -como fixen os dous primeiros días de camiño-, gozaría das espectaculares paisaxes agrícolas que circundan este monte costeiro de case 600 metros de altura. Seguín adiante só coa experiencia de saber que no Camiño os momentos difíciles fan rebordar de sentido os bos que case sempre virán.
Crenzas
Tamén talvez seguín adiante por algo que me xorde no Camiño. Son agnóstico, pero no Camiño intúo un xeito de crenza que me reconforta. Non sei que crenza. Limítome a aceptala cando a ela lle dá por aparecer de xeito fugaz ao meu lado nun tramo interminable, cando me impulsa a entrar nun templo, cando sucede de pronto un pequeniño milagre que me resolve unha urxencia, etc.
Esta vez -como outras- tamén foron parte desa crenza os bares. Non teño moito espazo, pero quero mencionalos. Neste camiño son tesouros. Hai longos tramos sen eles. Así que son aparicións divinas.
O bar Cruceiro, por exemplo, na aldea de Seixón (Friol). Esquecín nel unha gorra vella que me regalou hai anos un amigo brasileiro. Dinme conta de que non a tiña comigo moitos quilómetros despois, chamei alí e a dona ofreceuse a levarma no coche a onde estaba. Irei recollela.
Outro, o bar Suárez, na vía norte deste Camiño, que seguín desde A Gándara (Boimorto) ata Lavacolla, onde se une ao Camiño Francés. Pois ben, tras 21 quilómetros sen un bar a pé de ruta sentín como unha bendición este do concello do Pino. Un servizo público. Pero con problemas, pois a ruta vai pola parte posterior do bar e os peregrinos, descoñecedores, non o ven e pasan de largo. A dona puxo un cartel de aviso pero responsables do Camiño retiráronllo. Imposible entendelo se es peregrino.
Inglés
É un camiño case íntimo este do Norte. Encontrei poucos peregrinos. Os dous primeiros días, ningún. E apenas peregrinos españois -ningún galego- nos seis días. Consecuencia: fóra dos omnipresentes ‘Ola’ e ‘Bo camiño’, o idioma inglés era a vía de expresión exclusiva. Ata os peregrinos franceses, tan seus, se esforzaban en chapurrear o inglés para entenderse.
Escribiu o gran experto alemán Robert Plötz que, como na Idade Media, “volve ser a sociedade a que dá vida ás rutas xacobeas”. Aí está o caso dos bares. Pero facendo este camiño resultoume patente que desa sociedade tamén son parte os meus queridos cans e gatos de aldea, as vacas, os équidos. E que dicir dos paxaros! Nos cinco primeiros días non pararon cos seus cantos primaverais. Agradecido a todos eles pola compaña.
Xa en Santiago, fixen un selfi rápido ante a porta norte da catedral, a antiga entrada dos peregrinos europeos, hoxe triste e insulsa porta de saída da basílica; fun ao Codex tomar algo; e partín a pé para a miña casa nos Tilos. Á miña mochila non lle gustou nada volver tan axiña ao faiado.
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