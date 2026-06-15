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Estos serán los festivos autonómicos de Galicia en 2027

El Gobierno gallego fija el Día das Letras Galegas y San José como festivos autonómicos

Imagen de archivo de un calendario laboral

Imagen de archivo de un calendario laboral / E. P.

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Con el año ya a la mitad, Galicia escoge sus festivos para el próximo. El 17 de mayo, Día das Letras Galegas, y el 19 de marzo, San José, son los festivos autonómicos elegidos por el Ejecutivo gallego para 2027. Estos coinciden a lunes y martes, respectivamente.

Así lo anunció este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras dar luz verde al calendario laboral de Galicia para el 2027. El 25 de julio, Día de Galicia, del que será el Año Xacobeo, cae a domingo, por lo que la Xunta elige el 19 de marzo en su lugar.

Nueve festivos obligatorios y tres optativos

De los doce festivos restantes, nueve de ellos son de carácter obligatorio y no sustituibles a no ser que caigan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (3 de abril), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. De estos, el 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen María, coincide en domingo, por lo que Galicia propone cambiarlo por el 17 de mayo.

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Los otros tres festivos de carácter nacional son optativos. La comunidad gallega, tal como es habitual, opta de nuevo por el 6 de enero y por el Jueves Santo, que el próximo año coincide a 2 de abril. Asimismo, las autonomías deben escoger entre el 19 de marzo y el 25 de julio, quedando en esta ocasión descartado el segundo al coincidir en domingo.

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