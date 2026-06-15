La Xunta hará controles aleatorios para impedir dispositivos electrónico en las oposiciones docentes: hasta habrá detectores de metales

Los aspirantes que se presentan a las próximas oposiciones de educación experimentarán también algunas de las circunstancias que rodean a los que acuden a la Selectividad. Y es que la Consellería de Educación realizará por primera vez controles aleatorios de acceso en las pruebas de acceso a la profesión docente que comienzan este sábado, con el objetivo de detectar dispositivos electrónicos no autorizados y garantizar el correcto desarrollo de las pruebas. Cerca de 16.000 candidatos están llamados a participar en un proceso selectivo en el que se ofertan 1.601 plazas.

El departamento autonómico remitió ya a los presidentes de los tribunales las instrucciones para la realización de los exámenes. En ellas se recoge que los controles podrán llevarse a cabo mediante detectores de metales u otros medios técnicos adecuados, «con el fin de preservar los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia».

Las instrucciones establecen que no estará permitida la entrada ni la permanencia en los espacios de examen con teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares, agendas electrónicas o cualquier otro dispositivo electrónico o material que pueda servir de apoyo, consulta o auxilio durante la realización de los ejercicios. La prohibición se extiende también a la mera posesión de estos aparatos, aunque no estén en funcionamiento.

Durante las pruebas, los tribunales podrán solicitar en cualquier momento la inspección de los elementos que porten los aspirantes, como calculadoras, gafas o bolígrafos. La negativa a someterse a estas comprobaciones, así como la detección de dispositivos o materiales prohibidos, podrá dar lugar a la expulsión de la persona aspirante y a la aplicación de las consecuencias previstas en la convocatoria.

Solo se permitirá el acceso con dispositivos electrónicos a quienes tengan autorizada una adaptación de medios, siempre que en esa autorización figure expresamente el aparato o recurso permitido.

La Xunta recomienda a los aspirantes acudir únicamente con los objetos imprescindibles para realizar el examen, ya que no se habilitará ningún servicio de custodia o depósito de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos ni otros efectos personales en los lugares de celebración de las pruebas. Como es habitual, bolsos, mochilas y demás pertenencias deberán permanecer cerrados y situarse donde indique el tribunal, bajo responsabilidad exclusiva de cada aspirante.

En total, las oposiciones de educación convocan 1.601 plazas, de las que 1.388 corresponden a nuevo ingreso, casi el 87% del total, y 213 a promoción interna. Por cuerpos, se ofertan 476 plazas de maestros en ocho especialidades, 852 de profesores de enseñanza secundaria en 29 especialidades y 60 de profesores especialistas en sectores singulares de la FP, repartidas en cinco especialidades. Las plazas de promoción interna abarcan 29 especialidades.

La previsión de la Consellería es que las pruebas estén finalizadas y con los resultados disponibles a partir del 19 de julio. Posteriormente, quienes obtengan plaza deberán participar en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, que se resolverá a principios de agosto, con el objetivo de que los nuevos funcionarios se incorporen a los centros educativos el 1 de septiembre.