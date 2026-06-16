Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa

Un joven cambadés de 31 años, Jonathán Señoráns Trigo, ha fallecido esta madrugada durante una operación contra el narcotráfico desarrollada por el grupo II de la Udyco de la Policía Nacional, un despliegue que se ha extendido a toda la comarca de O Salnés y en la que habría caído hasta un sobrino del patriarca de la familia Charlín.

Eran las 6.15 horas cuando los vecinos de Corvillón escucharon un fuerte estruendo. El ruido provenía de una vivienda escondida en uno de los callejones próximos al colegio de esa parroquia cambadesa. En ella residía Jonathan Señoráns Trigo con su novia, Laura Vázquez, que fue testigo presencial de un suceso que le acabó costando la vida a su pareja. La joven, visiblemente afectada, narraba unas horas después que ella y su novio se encontraban durmiendo cuando les sobresaltó ese estruendo. Jonathan Señoráns se levantó de la cama para ver lo que ocurría y que un agente de la policía Nacional le disparaba a la altura de un hombro sin que «Jonathan llegase a amenazarlo en ningún momento; a mi no me dejaron ni vestirme y tuve que salir tapada con una sábana».

El joven fue atendido en un primer momento por los propios agentes, para ser trasladado de urgencia al Hospital de O Salnés, donde acabaría falleciendo poco más de una hora más tarde. La muerte del joven obligó a los agentes de la Udyco a suspender el registro en la vivienda de Corvillón por orden de la jueza que lleva el caso y a dejarlo en manos de la Guardia Civil, que trata de dirimir qué fue lo que ocurrió para que Jonathan Señoráns acabase muerto.

La familia del joven lo tiene claro y ya ha puesto todo en manos de un abogado para iniciar acciones judiciales contra el agente que hizo el disparo al entender que no pudo ser en defensa propia, ya que «Jonathan no tenía armas en casa». Además de hacerse cargo de la investigación la Guardia Civil, la muerte del joven también provoca la entrada de otro juzgado. La operación estaba siendo instruida por la Sala Número1 de Vilagarcía, pero la muerte pasará a ser analizada por la Número 4 de Cambados, que se encontraba hoy de guardia.

Mientras los agentes de la Guardia Civil siguen recopilando datos de lo ocurrido en Corvillón, la Udyco ha puesto fin a un reguero de registros por toda la comarca. Desde Ribadumia hasta Bamio, los agentes se repartieron en diferentes puntos. Uno de ellos fue en la calle Gándara de Ribadumia, donde se llevaron a un vecino del municipio detenido. También en Vilanova hubo otro detenido, en una vivienda de O Cabo, frente a la Estación Marítima, un edificio construido por José Benito Charlín Gama, hermano del patriarca de los Charlín. Allí, varios agentes encapuchados accedieron al segundo piso de la vivienda, donde reside uno de sus hijos.

En Cambados, también habrían sido detenidas dos personas, familiares del joven fallecido en el incidente con la Policía Nacional. Uno de ellos es un hombre vinculado al clan de los Charlín y que habría sido detenido ya en otras ocasiones.

En Vilagarcía fue donde se concentraron la mayoría de los registros: en San Roque, en la calle Moreira Casal, en Rubiáns y en Bamio. En esta localidad habría, al menos otros dos detenidos. En todos los registros, los agentes se llevaron documentación y diferentes pruebas.