OPERACIÓN EN O SALNÉS
Un muerto en un tiroteo durante un operativo contra el narcotráfico en Arousa
Registros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia
Agencias
Un hombre de 31 años ha muerto este martes en un tiroteo con la Policía que se ha registrado durante un operativo contra el narcotráfico que se está desarrollando en la comarca pontevedresa de O Salnés. El suceso se registró sobre las siete de la mañana en las inmediaciones de una vivienda situada en el lugar de Corvillón, en Cambados (Pontevedra).
La víctima fue trasladada al servicio de urgencias del Hospital do Salnés, en donde ingresó con una herida de bala, según ha confirmado el Servizo Galego de Saúde. Falleció poco después, durante las primeras atenciones del equipo asistencial, tras agravarse de forma crítica su estado de salud.
Según fuentes conocedoras de la operación consultadas por Europa Press, el fallecido sería un presunto narcotraficante. El propio hospital de O Salnés confirmó el fallecimiento del hombre, que ingresó sobre las 07.30 horas herido de bala.
"El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud", apunta el centro en un comunicado.
En el marco del operativo se han llevado a cabo registros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia. La operación se encuentra bajo secreto de sumario y está siendo coordinado por la plaza 4 de los juzgados de Instrucción de Cambados, en turno de guardia en el momento de los hechos
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