O Grove impondrá multas de hasta 6.000 euros este verano a las autocaravanas aparcadas fuera de zonas habilitadas

El Concello de O Grove (Pontevedra) impondrá multas de hasta 6.000 euros a los propietarios de autocaravanas que aparquen fuera de las zonas habilitadas en el municipio para este tipo de vehículos. Así se recoge en la ordenanza aprobada para regular el estacionamiento de estos vehículos, un documento consensuado entre el gobierno local, la oposición y asociaciones turísticas.

El documento fija restricciones horarias y de zonal con el objetivo de compatibilizar la actividad turística con la seguridad vial y la preservación de los espacios naturales. En líneas generales, la normativa prohíbe aparcar en el entorno de las playas de la localidad de once de la noche a ocho de la mañana.

El estacionamiento de autocaravanas se deberá hacer de forma que no obstaculice la circulación y en las áreas delimitadas para ese fin. Sus propietarios no podrán producir ruidos molestos de cualquier tipo ni desplegar fuera del vehículo elementos propios de camping como mesas o sillas.

El plan de actuación municipal incluye la colocación de señales de tráfico específicas para prohibir el paso a aquellos vehículos que superen los 3.000 kilogramos de peso en carreteras estrechas y espacios integrados dentro de la Red Natura.

De este modo, las infracciones leves están castigadas con multas económicas desde 300 euros. Las muy graves contemplan multas de hasta 6.000 euros y la expulsión del recinto. Esta segunda categoría penaliza el estacionamiento de autocaravanas en áreas de especial protección ambiental, el vertido deliberado de residuos fuera de los puntos autorizados y el deterioro del mobiliario público.

La previsión del Ayuntamiento es que esta ordenanza entre en vigor a principios de julio, si bien desde principios de este mes de junio, la Policía Local de O Grove ha desplegado una campaña de vigilancia para detectar acampadas irregulares en entornos costeros de sensibilidad ambiental como Reboredo y As Pipas. Los agentes controlan de forma prioritaria a los vehículos que desplieguen elementos de acampada o que obstruyan el tránsito en los accesos a los arenales.