El registro de centenarios aspira a convertir Galicia en un «laboratorio de longevidad»

Galicia quiere convertir el estudio de sus casi 1.800 centenarios en una herramienta para anticipar cómo envejecerá la población en las próximas décadas. La Consellería de Sanidade presentó esta tarde el Registro Galego de Persoas Centenarias (Regace), un sistema pionero en España que recopilará información sanitaria, epidemiológica, sociodemográfica y estadística de las personas de más de 100 años para investigar los factores asociados al envejecimiento saludable y adaptar la planificación sanitaria y sociosanitaria a una comunidad cada vez más longeva.

La idea de transformar Galicia en un «laboratorio de longevidad» marcó buena parte de la presentación del nuevo registro. La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo, defendió que la herramienta debe servir para estudiar «cómo podemos hacer que muchas personas lleguen a cumplir muchos años con buena funcionalidad» y no únicamente para aumentar la esperanza de vida. La especialista advirtió además de que el número de centenarios «se va a quintuplicar» en tan solo 25 años, mientras que la población octogenaria «se multiplicará por diez» de aquí a 2050.

El nuevo registro, integrado en la Rede Galega de Vixilancia en Saúde Pública, permitirá reunir por primera vez datos estructurados sobre las personas centenarias residentes en Galicia. La directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, explicó que el Regace aspira a convertirse en «una herramienta de conocimiento» al servicio de investigadores, profesionales sanitarios y responsables públicos. Según indicó, el objetivo es analizar no solo variables clínicas, sino también hábitos de vida, situación funcional y condicionantes sociales y comunitarios que favorecen una mayor longevidad.

Durante la presentación, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió que Galicia constituye «un caso singular en el ámbito de la longevidad humana», al concentrar alrededor del 12% de todas las personas centenarias de España. El titular de Sanidade vinculó esos datos con la elevada esperanza de vida gallega, que supera la media estatal tanto en hombres como en mujeres.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la presentación del Regace / Xoán Álvarez

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, incidió en que la longevidad «ya no depende solo de los genes», sino también de factores ambientales, sociales y comunitarios acumulados a lo largo de la vida, lo que en términos sanitarios se conoce como exposoma. Entre aquellos que inciden en el caso gallego citó la dieta atlántica, la actividad física integrada en la rutina diaria y las redes familiares y comunitarias.

Durán sostuvo además que el aumento de la población longeva obligará a cambiar el enfoque de la salud pública, hasta ahora más centrada en enfermedades transmisibles y procesos agudos. «Al hablar de longevidad no hablamos de enfermedad, hablamos de salud», incidió durante su intervención, en la que apuntó que el nivel socioeconómico tiene también influencia en la longevidad por lo que instó a trabajar en la reducción de esa desigualdad. «Comer bien no es caro, pero comer mal es más barato», ejemplificó.

El Registro Gallego de Personas Centenarias se integrará en la Estrategia Galega de Saúde 2030 y servirá, según explica Sanidade, para orientar la planificación sanitaria y la investigación sobre envejecimiento saludable. La Xunta publicará próximamente la orden que regulará su funcionamiento.