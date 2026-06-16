Próximamente en 'prime time'
RTVE apuesta por este carismático presentador gallego para dirigir su nuevo gran concurso de televisión
El ente público abre un 'casting' para aquellas personas interesadas en participar
Tras su abrupta salida de Mediaset, Jesús Vázquez ha encontrado en RTVE su nueva casa.
RTVE y su firme apuesta por el presentador gallego Jesús Vázquez
Y es que el ente público apuesta, y mucho, por el carismático presentador gallego.
Lo hizo en la quinta edición del Benidorm Fest. También en el último especial de La Casa de la Música, iniciativa para exponer el valor que históricamente RTVE ha dado a la música con actuaciones y entrevistas a artistas consagrados y emergentes de todos los estilos y, ahora, le da la oportunidad de presentar un nuevo concurso de televisión.
Jesús Vázquez, presentador del nuevo concurso de RTVE
Se trata de El túnel: avanza y gana, espacio que mezclará conocimiento, estrategia, velocidad y emoción.
El formato, que promete ser uno de los grandes eventos televisivos del prime time de la próxima temporada, reunirá a un amplio grupo de participantes que se enfrentarán cara a cara en intensos duelos eliminatorios en los que no solo deberán demostrar lo que saben, también tendrán que decidir cómo jugar, cuándo arriesgar y contra quién enfrentarse con el objetivo de avanzar, resistir y llegar hasta el programa final, en el que lucharán por un premio de hasta 150.000 euros.
RTVE abre el 'casting' para participar en el concurso
Todavía no hay fecha de estreno confirmada, pero RTVE ya busca concursantes con ganas de jugar, arriesgar y demostrar su personalidad delante de toda España.
Para ello, el ente público ha abierto un casting dirigido a «personas mayores de 18 años de cualquier procedencia con ganas de divertirse, de avanzar y ganar» que «no necesitan ser expertos en cultura general».
Todas aquellas personas interesadas pueden apuntarse pinchando aquí.
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