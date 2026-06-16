Esta serie gallega sobre narcotráfico acaba de llegar a su fin y ya es lo más visto de Movistar Plus+.

Intriga, acción, venganza, traición y, sobre todo, narcotráfico. Esto es lo que nos presenta la serie del momento en Movistar Plus+, El Inmortal.

'El inmortal', la serie gallega sobre narcotráfico que triunfa en Movistar Plus+

Una ficción, creada por el productor gallego José Manuel Lorenzo, que, a lo largo de sus tres temporadas, acerca el auge y caída de Los Miami, banda criminal —una de las más peligrosas y violentas de la historia de España— que durante los años 90 y principios de los 2000 no solo controló las discotecas de Madrid y el tráfico de cocaína en la capital española a base de sangre y miedo, sino que acaparó cientos de portadas y programas de televisión.

La serie se centra en la figura de su fundador, Juan Carlos Peña Enano en la vida real, José Antonio en una ficción escrita por David Moreno, Diego Sotelo y Raúl López Matesanz y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos que lleva por título el sobrenombre que recibió tras sobrevivir y salir indemne de hasta siete intentos de asesinato a lo largo de su vida criminal, El Inmortal.

Álex García, en el papel de José Antonio, en la serie gallega ‘El Inmortal’. / Julio Vergne / Movistar Plus+

Una serie sobre el auge y caída de los Miami

Álex García es el encargado de darle vida en una serie que, después de llegar a su fin el pasado 11 de junio, ya es lo más visto en la plataforma de streaming Movistar Plus+.

Lo hace desde sus inicios en el mundo de la droga como chico de los recados de una pequeña organización para la que trabaja con el fin de mantener a sus tres hermanos hasta su caída tras convertirse en el gran capo de Madrid.

Fotograma de la serie gallega ‘El Inmortal’. / Julio Vergne / Movistar Plus+

Un final que acaba de llegar a nuestras pantallas a través de los seis capítulos que conforman la tercera y última entrega, la cual nos sitúa en el año 2004, con José Antonio (Álex García) apartado del narcotráfico y centrado en su familia mientras La Rubia (Teresa Riott) asume el control y se pone al frente de la banda de los Miami, que ha crecido exponencialmente con nuevos métodos y socios.

Sin embargo, todo se tambalea cuando un soplo pone a la policía tras un gran cargamento del grupo criminal que hace que las autoridades apunten a José Antonio.

Todo ello da inicio a los cinco peores días de la banda, en los que tienen que enfrentarse a sus peores fantasmas y a decisiones que cambiarán su futuro para siempre.

Teresa Riott es La Rubia en la serie gallega ‘El Inmortal’. / Julio Vergne / Movistar Plus+

Un reparto encabezado por Álex García y Teresa Riott

Álex García y Teresa Riott encabezan nuevamente el reparto de una temporada final que completan Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro.

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Además, en esta última entrega de El Inmortal aparecen conocidos rostros como los de Carlos Scholz, Pablo Molinero, Gala Bichir, Olaya Caldera y Pepe Lorente, entre otros.