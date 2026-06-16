Vueling lanza vuelos a partir de 17 euros desde Santiago para celebrar el Yellow Day: estos son los destinos

Vueling ofrece una selección de destinos nacionales e internacionales a los que volar desde Santiago de Compostela a partir de 17 euros. La aerolínea activa esta promoción con motivo de la celebración este sábado del Yellow Day, considerado el día más feliz del año. Y como viajar por ocio siempre es motivo de alegría, lanza billetes a precios rebajados a una decena de destinos. Las tarifas rebajadas se aplican a vuelos entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre.

Los descuentos, de hasta el 25% estarán disponibles solo hasta este domingo, 21 de junio, a través de la página vez de la compañía y la aplicación. Por ejemplo, desde Santiago se podrá volar a Sevilla a partir de 17 euros. Por 22 euros será posible encontrar billete a Marrakech. Desde 23 euros hay fechas para Ibiza, Málaga y Palma de Mallorca. A partir de 25 euros se pueden conseguir pasajes para Londres. Y por 27 hay opciones para Barcelona y Tenerife. La oferta también incluye Gran Canaria desde 40 euros y Jérez (Cádiz) a partir de 45 euros.

Vigo y A Coruña

El de Santiago es el aeropuerto gallego con más destinos a precios rebajados con esta promoción. Desde Vigo hay vuelos a Barcelona a partir de 22 euros, mientras desde A Coruña lanza descuentos también a Barcelona desde 22 euros y a Londres a partir de 46 euros.

La aerolínea del grupo IAG aprovecha el marketing del Yellow Day, el día más feliz del año en contraposición con el Blue Monday para ofrecer vuelos más económicos y vender asientos.