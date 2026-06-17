La influencer y guía turística Anaís Constenla (más conocida en sus redes sociales como @nosomosssnadie está presente hoy en la jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), A Comunicación dun Xacobeo Universal, hablando de su experiencia como divulgadora de las rutas del Camino de Santiago y el rol de las redes sociales para poder expandirlo a diferentes públicos.

Hace apenas unos meses era una peregrina más compartiendo vídeos para un grupo reducido de personas y, de repente, miles de personas empezaron a caminar con usted a través de las redes. ¿Cómo recuerda aquellos primeros días de viralidad?

Si te digo la verdad, al principio no fui muy consciente de que se estaba haciendo tan viral. Creo que hasta el cuarto o quinto día no llegué a profundizar en lo que estaba pasando. Sí que es verdad que tenía una amiga que me iba diciendo: ‘Oye, que de repente tienes 50.000 seguidores, ¿qué pasa?, ¿qué estás haciendo?’. Pero era como que no me lo creía y me costó asimilarlo. De hecho, creo que seguí haciendo vídeos porque no me lo tomaba en serio, y ya cuando me di cuenta de las dimensiones que estaba cogiendo aquello, incluso me asusté un poco. Me lo pasé muy bien porque fue una experiencia súper bonita y, de hecho, sentí que había gente que estaba haciendo conmigo el Camino. Me pareció un juego muy divertido, pero sí que tengo que decir que en algún momento hasta me llegué a preocupar un poco porque fue demasiado y muy rápido.

En una época en la que muchas veces se busca la perfección en las redes, usted ha conectado mostrando precisamente las partes menos perfectas del Camino. ¿Cree que la gente estaba esperando una mirada más sincera?

No considero que haya enseñado las partes negativas del Camino, porque creo que esos momentos también son positivos. Quienes lo recorremos disfrutamos de esas vivencias sabiendo que forman parte de la experiencia: el Camino es una peregrinación, no una estancia en un balneario. Es verdad que mucha gente lo empieza pensando que son unas minivacaciones en una casa rural, pero una peregrinación implica ciertas incomodidades que, precisamente, te enseñan a valorar las pequeñas cosas. Llegar exhausto a un albergue hace que disfrutes de una cama, aunque no sea la de una suite. Ducharte con agua caliente un día, tras haber tenido que lavarte con agua fría el anterior, te hace apreciar ese momento. Por eso, no creo que sean imperfecciones; en realidad, eso es lo bonito del Camino.

¿Cree que el Camino se había contado durante años desde una perspectiva demasiado idealizada?

Cuando los peregrinos terminan el Camino de Santiago, tienden a recordar únicamente lo positivo y lo más bonito. El sufrimiento, las ampollas, el cansancio y los calambres se olvidan porque, al final, se le da valor a lo que realmente importa. Por eso, quienes han vivido la experiencia hablan de ella con tanta pasión. A menudo se olvida mencionar que también existen momentos difíciles, como perderse, sufrir dolores físicos o tener bajones emocionales. Sin embargo, esto ocurre porque la importancia se centra, legítimamente, en las vivencias y el aprendizaje que quedan para siempre.

La 'influencer' y guía turística Anaís Constenla / Cedida

Ha realizado el Camino 14 veces. Después de tantos kilómetros, ¿qué sigue empujándola a volver?

No lo sé. Lo único que sé es que haciendo el Camino soy feliz, y que siempre que tengo un poco de tiempo, vuelvo.

Muchas personas te han escuchado hablar de la ansiedad, del estrés o de la necesidad de desconectar. ¿Cree que el Camino sigue siendo un refugio en un mundo que cada vez va más deprisa?

Sí, si se hace de verdad, sí. Si vas buscando la foto, evidentemente no. Pero si lo que quieres es pasar un tiempo con tus pensamientos, observar, y disfrutar de las pequeñas cosas es lo mejor.

Hay quien llega al Camino buscando silencio y quien llega ahora después de haberla descubierto en Instagram. ¿Le preocupa que las redes puedan cambiar la esencia de la experiencia?

Las personas que de verdad queremos encontrar la esencia del Camino sabemos como hacerlo. Es verdad que puede ser incómodo encontrarte con gente que no lo vive y respeta igual que tú, pero también eso puede ser una lección del camino. Es como cuando una persona hace meditación y se le posa una mosca en la nariz, si estás en lo tuyo, la mosca no puede alterarte.

Desde que se hizo conocida, ¿ha sentido alguna responsabilidad especial a la hora de hablar del Camino?

No me considero responsable de lo que cada persona pueda interpretar de un vídeo o de una foto. Sin embargo, es verdad que mucha gente me escribía con preguntas sobre cosas que para mí eran muy evidentes, ya que existen muchísimos libros, películas y documentales sobre el Camino de Santiago. No me imaginaba que la gente me fuera a demandar tanta información. Por eso, me he planteado que la próxima vez que haga el Camino, lo haré más enfocada en el trayecto que en mí misma. Mi objetivo será intentar enseñar, desde mi punto de vista y a través de mis ojos, qué es realmente el Camino. Quiero que la gente entienda y respete que, al fin y al cabo, se trata de una peregrinación.

En esta jornada se habla de comunicar un Xacobeo universal. Desde su experiencia, ¿qué tiene el Camino que hace que personas tan distintas se sientan atraídas por él?

Esa pregunta no te la puedo contestar, porque ni yo misma sé que es lo que me llama, solo sé que cuando te llama, vas.

¿Cree que las nuevas formas de comunicación, especialmente las redes sociales, están acercando el Camino a públicos que antes nunca se habrían planteado hacerlo?

Sí, claro, ahora hay mucha información de una manera muy directa y al alcance de un click, es más fácil llegar a más gente.

A veces una historia personal llega mucho más lejos que una gran campaña de comunicación. ¿Por qué crees que ocurre eso?

Noticias relacionadas

Porque las personas conectan con personas.