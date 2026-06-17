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Continúa la búsqueda del hombre que se dio a la fuga tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas

Un vecino halló a la mujer tirada en el suelo fuera de su casa

El menor fue encontrado en un camino cerca de la casa rectoral de Tourón

Sobre el fugado pesa una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por otro caso

Una de las patrullas de la Guardia Civil que participan en el dispositivo de búsqueda del hombre que se dio a la fuga tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé.

Una de las patrullas de la Guardia Civil que participan en el dispositivo de búsqueda del hombre que se dio a la fuga tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé. / Gustavo Santos

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Ana López

La Guardia Civil mantiene abierto un amplio dispositivo de búsqueda en Ponte Caldelas y alrededores del hombre de 43 años que el martes secuestró al bebé que tiene en común con su expareja, a la que agredió. Afortunadamente, el menor ya se encuentra a salvo, después de que su captor lo abandonase en un camino. También la mujer que, tal y como indican a FARO fuentes policiales, se encuentra protegida con su hijo. Sobre él pesa una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por otro caso.

Rastreo

Patrullas de la Guardia Civil recorren las carreteras tanto de Ponte Caldelas como la de entrada a Pontevedra. La localidad, y más en concreto la parroquia de Tourón, se encuentran en vilo.

Algunos vecinos aseguraron a FARO que se enteraron del caso por la prensa y a raíz de la presencia policial. Los hechos no han sorprendido a algunos de ellos, que afirman que no era la primera vez que la Guardia Civil tenía que acudir a la vivienda. «En un mes a lo mejor venían tres o cuatro o cinco veces», aseguran.

El hombre que ayer dio aviso al 112 se encontró a la mujer tirada en el suelo fuera de la casa. Además, otros vecinos afirman que como el prófugo estaba en búsqueda para ingresar en prisión, la presencia de los agentes en la vivienda era constante.

«Siempre estuvieron juntos, aquí vivían la pareja y el hijo de ambos. No sabíamos que se hubiesen separado», comentan.

Uno de los perros que participó en las primeras horas de búsqueda del fugado con su bebé en los montes de Ponte Caldelas.

Uno de los perros que participó en las primeras horas de búsqueda del fugado con su bebé en los montes de Ponte Caldelas. / Guardia Civil

El niño, sano y salvo

Según fuentes de la Benemérita, los hechos ocurrieron sobre las 16.15 horas de este martes, cuando el hombre agredió a la mujer y huyó al monte con el niño.

Por ello, se puso en marcha un enorme operativo de búsqueda en el que participaron un helicóptero, drones, perros de detección de personas, «incontables» patrullas e incluso agentes del Seprona.

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Horas después, el bebé fue localizado con vida al lado de la casa rectoral de Tourón, donde lo abandonó el fugado.

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