Galicia alcanza un récord de 85.000 trabajadores extranjeros con el impulso de la regularización extraordinaria de los migrantes

Detrás del ciclo expansivo de la economía de España, la gran locomotora del crecimiento en Europa a pesar de la densa nube de incertidumbre por las tensiones geopolíticas y las consecuencias de las guerras, está la migración. Lo dicen todos los organismos internacionales que monitorizan la evolución de la actividad global. Su incorporación al mercado laboral explica casi la mitad de todo el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional desde 2022, según el reciente monográfico publicado por Funcas sobre «uno de los fenómenos sociales, económicos y políticos más determinantes y transformadores de las últimas décadas». «En menos de una generación —detalla—, el porcentaje de población extranjera residente ha escalado desde cifras marginales hasta ser un componente estructuras ineludible de la demografía y el mercado laboral español». El análisis coordinado por Raquel Carrasco y Raymond Torres habla de «un shock de oferta, sin parangón entre las grandes economías europeas» que ha permitido sacar músculo al tejido productivo por el desarrollo de sectores con graves dificultades por la escasez de mano de obra.

Galicia fue un emblema del perfil de España como emisora de migrantes durante los siglos XVIII y XX. A diferencia de lo ocurrido durante los años previos al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la doble recesión financiera, cuando la comunidad ocupaba un discretísimo segundo plano en la llegada de migrantes en el país al calor de los empleos en la construcción, ahora sí entra de lleno en el fenómeno. Una inyección de vitalidad para paliar el declive casi crónico de las cifras de población y el motor del empleo.

En mayo se alcanzaron por primera vez los 85.000 extranjeros trabajando en Galicia, como recoge el balance que acaba de publicar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las altas del colectivo aumentaron casi el 2,9% a lo largo del mes, en 2.363; y la variación respecto a mayor de 2025 escala por encima del 17%, entre las más altas del Estado. En el último año, la comunidad ganó 12.429 cotizantes foráneos. Representan el 73% de todos los nuevos empleos creados en ese tiempo. Los sectores con mayores subidas son la hostelería (2.055 ocupados más), la construcción (1.934) y la industria manufacturera (1.406).

En todo el país

Las afiliaciones de extranjeros baten récord también en el conjunto del país. Llegaron a los 3,070 millones tras un alza de 73.500 en comparación con el mes anterior y de algo más de 187.000 en el último año. Su evolución «muestra también los buenos síntomas que vemos en el conjunto del mercado de trabajo: la temporalidad cae a mínimos históricos y se diversifican los sectores que crecen por encima de la media, como los da alto valor añadido», valoró la ministra Elma Saiz.

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El ascenso de mayo es uno de los más intensos. A las razones habituales —la tendencia creciente del empleo extranjero en general y su relevante presencia en actividades vinculadas a los refuerzos para el estreno de la temporada estival— se une el impulso por la regularización extraordinaria de personas migrantes puesto en marcha en abril por parte del Gobierno central. El ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, avanzó hace unos días en el Congresos que sus efectos se notarían ya el mes pasado con un alza adicional de entre 20.000 y 25.000 nuevos trabajadores foráneos.