Renfe lanza billetes con descuentos de hasta el 90% para que los jóvenes viajen este verano en tren por Galicia, España y Europa

Si tienes entre 18 y 30 años y resides en España, este verano podrás viajar en tren con descuentos de entre el 50 y el 90% entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Basta con estar registrado en la web del programa Verano Joven, impulsado por cuarto año por el Ministerio de Transportes, para beneficiarse de los billetes rebajados, que Renfe ya ha puesto a la venta y se aplican en trenes de media distancia convencional, de ancho métrico, alta velocidad y larga distancia convencional. También hay descuentos en el pase Interrail. De este modo, los jóvenes de Galicia nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008 podrán moverse en tren por la comunidad y a otras zonas de España y Europa con billetes económicos.

¿Cómo inscribirse en el programa?

Los interesados deben registrarse en Verano Joven a través de la web del ministerio y cubrir un formulario para confirmar que cumplen los requisitos exigidos, que son tener nacionalidad española o de cualquier otro país de la Unión Europea, residencia legal en España y entre 18 y 30 años de edad, ambos inclusive. En ese caso, el joven obtendrá un código de registro personal e intransferible para adquirir los billetes y el pase Interrail rebajados. Es imprescindible registrarse al menos 24 horas antes de realizar la primera compra.

Los jóvenes pueden inscribirse a través de certificados electrónicos cualificados, como el sistema Cl@ve, o introduciendo el nombre y apellidos (tal y como consta en el DNI o NIE), la fecha de nacimiento y el número del DNI, junto a la fecha de validez, o del NIE, junto al número de soporte del Registro de Ciudadano de la UE o de la Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE), así como la nacionalidad y el municipio de residencia. El código, compuesto por el número de DNI o el NIE y conjunto de caracteres, se envía al teléfono móvil o al correo electrónico, y es válido para todo el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026.

¿Qué descuentos están disponibles?

El programa incluye rebajas del 90% del precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta en servicios ferroviarios de media distancia convencional y ancho métrico. Los descuentos son del 50% para los Avant; también en billetes sencillos y de ida y vuelta; para los servicios comerciales o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios (AVE, Avlo, Alvia, Intercuty y Euromed), con un máximo de 30 euros por billete, y para el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses. En la edición anterior de Verano Joven, Renfe vendió más de 4 millones de billetes rebajados.

Renfe premia la fidelidad

Más allá de este programa, el operador ferroviario premiará a los jóvenes de entre 18 y 30 años que sean miembros de su programa de fidelización Más Renfe o Más Renfe Joven con un viaje gratis, siempre que viajen al menos dos veces este verano bajo la promoción Verano Joven en trenes AVE, Avlo y Larga Distancia y fidelicen sus billetes.

Así, cada dos viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026 y que pertenezcan al programa Más Renfe, los viajeros obtendrán un código de descuento del 100% para comprar un billete en trenes directos seleccionados de AVE y Larga Distancia (máximo de dos códigos por cliente de Verano Joven), para viajar desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026. El cálculo de los viajes realizados y entrega de los códigos se hará al finalizar la campaña, después del 30 de septiembre de 2026.