Tarde de tormentas en Lugo y Ourense: 5.000 rayos, bajos anegados y aviso de peligro por granizo

Lugo y Ourense han registrado tormentas durante esta tarde de miércoles, una jornada con alerta amarilla de la Aemet en la que se han producido inundaciones en bajos y garajes en diferentes municipios. No consta ninguna persona herida y tan solo se han producido diferentes avisos de entidad menor por inundaciones. Todo ello en una jornada de sobresaltos meteorológicos: calor, tormentas y granizo en medio del anticiclón dominante.

En Monforte, el 112 cita un aviso por un garaje inundado en la calle Roberto Baamonde y de un bajo en la calle Celso Emilio Ferreiro; una vía anegada por debajo de la vía del tren en el municipio de O Barco; un garaje con problemas de entrada de agua en al calle Irmandiños, en Vilamartín; así como otras llamadas por trombas de agua en ayuntamientos como Viana do Bolo.

Por su parte, MeteoGalicia ha registrado unos 5.000 rayos en la comunidad, principalmente en las provincias de Ourense y Lugo. El tramo entre las 19,00 y las 20,00 horas ha sido el de más actividad eléctrica. Por ello, ha pedido precaución por caída de granizo, especialmente para aquellos que vayan en coche. Señala que ha tenido lugar "lluvia muy fuerte, y en algunas zonas torrencial, entre el centro de Lugo y el suroeste de Ourense".

Además, MeteoGalicia ha activado un aviso amarillo para este jueves, 18 de junio, por tormentas en la montaña de Lugo (A Fonsagrada y Os Ancares), entre las 15,00 y las 21,00 horas.

Máximas de 37 grados

De tal forma, Carballeda de Valdeorras (Ourense) se anota la máxima agua acumulada durante este 17 de junio, con 31 litros por metro cuadrado. Le sigue Sober (29 litros por metro cuadrado).

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Por otra parte, calor extremo. La máxima temperatura han sido los 35,7 grados de Leiro, a las 17,40 horas, además de los 31 grados en Santiago o los 36 en Ourense. Asimismo, la Serra do Eixe, en el municipio ourensano de A Veiga, ha contado con una ráfaga de viento de 108 kilómetros por hora a las 19,20 horas, máxima del día.