Solo uno de cada tres concellos adheridos al convenio con Seaga planificó actuaciones en las fajas secundarias

Durante el turno de preguntas en el desayuno informativo organizado ayer por Medio Rural, la limpieza de las fajas secundarias centró buena parte de las cuestiones dirigidas a la titular de este departamento. María José Gómez aseguró que, a 31 de marzo —la fecha fijada para que los concellos adheridos al acuerdo con Seaga remitiesen sus planes de gestión de la biomasa—, solo un 30 % de los 299 ayuntamientos suscritos al convenio había remitido su planificación o solicitado intervenciones.

La conselleira recordó que las fajas secundarias son aquellas parcelas próximas a viviendas y núcleos habitados que, en la mayoría de los casos, son de titularidad privada. En ese sentido, incidió en que la Lei de Incendios atribuye la responsabilidad principal del mantenimiento a los propietarios y sitúa a los concellos como administración encargada de supervisar y requerir las limpiezas.

En este sentido, Gómez defendió que el convenio con Seaga funciona como una herramienta de apoyo para los ayuntamientos, pero no como un mecanismo automático capaz de resolver el problema de manera inmediata. «No es una varita mágica», resumió.

La titular de Medio Rural recordó, además, que solo pueden contratar directamente con Seaga los propietarios de aquellas parcelas situadas en las parroquias priorizadas por la Xunta. En el resto de la comunidad, los dueños de estas fincas deberán contratar la limpieza con empresas privadas que, según apuntó, soportan una demanda muy elevada y cuya disponibilidad no siempre permite actuar con rapidez.

Frente a las críticas sobre la falta de limpieza, la conselleira defendió que el problema no afecta de igual manera a todo el territorio gallego y que existen distintas realidades según el nivel de actividad agraria o la capacidad de gestión municipal. Gómez apuntó que los propietarios tenían de plazo hasta el pasado 31 de mayo para llevar a cabo estas labores y que, una vez superada esa fecha, arrancan las inspecciones que derivarán en el envío de notificaciones a quienes no hayan cumplido con la limpieza. En caso de persistir el incumplimiento tras ese primer aviso, los propietarios se enfrentarán a sanciones.

En cualquier caso, María José Gómez apuntó que de todas las fincas revisadas el pasado año por Seaga «el 60 % cumplía» y apeló a «la colaboración de todos» para mejorar estas cifras durante la presente campaña.