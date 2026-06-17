La Xunta eleva el aval joven para la compra de vivienda hasta los 45 años

La Xunta elevará hasta los 45 años la edad para acceder al programa de avales autonómicos a la hora de suscribir una hipoteca para adquirir una vivienda. Así lo anunció este miércoles en el Parlamento de Galicia el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien puntualizó que el objetivo es que este nuevo listón, que hasta ahora se situaba en los 36 años, se pueda aplicar ya en la próxima convocatoria, que de seguir las previsiones será ya en 2027, ya que la actual está abierta con plazo límite para presentar las solicitudes hasta el 30 de octubre.

A través de esta línea de ayudas, el Ejecutivo avala un máximo del 20% del precio de la vivienda. El propósito es que la hipoteca pueda llegar al 100% de su importe para que los jóvenes -ahora menores de 45- puedan acceder a la compra de un inmueble aunque carezcan de los ahorros suficientes para poder aportar el porcentaje que las entidades bancarias no financian.

En respuesta a una pregunta hecha por el portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, el mandatario autonómico sacó pecho por las medidas de su Gobierno en materia de vivienda después de que el socialista le instase a blindar la "protección permanente" de la pública para evitar la "especulación".

Una cuestión sobre la que Rueda no tardó en replicar recordándole que el Ejecutivo modificó, a través de la ley de medidas que acompaña a los presupuestos autonómicos, la normativa vigente para que "haya protección permanente en toda la vivienda pública". "Los que le preparan las cosas se lo deberían contar para que no proponga algo que lleva hecho un cierto tiempo", ironizó, al tiempo que cargó contra un Ministerio de Vivienda se dedica a realizar "anuncios en los medios y nada más" y "hace caja" con Galicia por la venta de propiedades de Sareb.

Vivivendas en construcción

El socialista, por su parte, sostuvo que la comunidad se encuentra en una situación de "emergencia social" por la complicación para acceder a la viviendas y las dificultades para acceder a la pública, a la vez que defendió las labores del Gobierno central en esta materia. "Le pregunto que han hecho en los años que llevan en la Xunta. La proyección de esas 4.000 viviendas públicas de las que hablan ya veremos cuál es", espetó a un Rueda al que acusó de no responder "como el presidente de la Xunta, sino no como un tertuliano chusquero".

El líder de los populares gallegos invitó a Besteiro a "ir a ver las viviendas que se están construyendo", mientras cuestiónó que pensarán sobre el Gobierno central aquellos que no tienen dinero suficiente como para comprar o alquilar un inmueble y ven "que se abren determinadas cajas fuertes" de los que "nos daban lecciones de honradez".