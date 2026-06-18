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Más de 21.000 aspirantes competirán por 826 plazas del Sergas distribuidas en 21 categorías

Los puestos de auxiliar de la función administrativa y celador son los más reñidos, con más de 15.000 candidatos para 548 plazas

Opositores participantes en los exámenes convocados por el Sergas para optar a casi dos mil plazas de enfermería en el recinto ferial de Silleda.

Opositores participantes en los exámenes convocados por el Sergas para optar a casi dos mil plazas de enfermería en el recinto ferial de Silleda. / Bernabé / Javier Lalín

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R. S.

Santiago

El Servizo Galego de Saúde ha publicado las listas provisionales de personas admitidas y excluidas en el concurso-oposición convocado para el ingreso en 21 categorías de personal estatutario. En total, han sido admitidos provisionalmente 21.174 aspirantes para cubrir 826 plazas, según la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos que recoge este jueves el Diario Oficial de Galicia.

La mayor parte de las solicitudes aceptadas corresponden al turno de acceso libre, con 18.721 personas admitidas. A ellas se suman 483 por promoción interna, 1.681 por el turno de discapacidad general y 289 por el de discapacidad intelectual. Las plazas ofertadas se reparten entre 58 puestos de personal sanitario facultativo, 88 de personal sanitario no facultativo y 680 de personal no sanitario.

Las categorías con mayor número de aspirantes son las de grupo auxiliar de la función administrativa y celador, que concentran buena parte de la demanda. En el primer caso figuran 7.890 personas admitidas para 200 plazas, mientras que en celador se contabilizan 7.515 aspirantes para 348 puestos. Estas son las categorías más reñidas, en las que habrá más competencia por puesto de trabajo ofertado.

También destacan las categorías de trabajador social, con 1.020 admitidos para 57 plazas, y fisioterapeuta, con 829 aspirantes para 27 plazas.

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El proceso incluye además plazas reservadas para personas que acrediten discapacidad intelectual en las categorías de celador y grupo auxiliar de la función administrativa. En conjunto, el Sergas subraya que más del 80% de las personas admitidas están exentas de realizar la prueba de lengua gallega, al contar con el certificado oficial que acredita el nivel de conocimiento exigido.

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