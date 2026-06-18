Cesuga convoca la cuarta edición de su Premio Arquitectura en Madera para proyectos de España y Portugal

El Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) abre una nueva convocatoria de su Premio Arquitectura en Madera, un certamen que alcanza su cuarta edición y que busca reconocer los mejores proyectos arquitectónicos de la península ibérica en los que la madera tenga un papel preferente. La iniciativa, impulsada por el Cesuga en colaboración con PEFC Spain y Cadwork, mantiene abierto el plazo de presentación de candidaturas hasta el próximo 30 de junio.

El galardón, conocido en sus anteriores ediciones como Premio Pino de Galicia, inicia ahora una nueva etapa bajo la denominación de Premio Arquitectura en Madera Cesuga. La convocatoria está dirigida a obras realizadas entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de mayo de 2026 en España y Portugal, y pretende poner en valor las posibilidades de la madera en la arquitectura contemporánea, especialmente en proyectos que destaquen por su calidad, innovación, sostenibilidad y durabilidad.

La organización subraya que el objetivo es reconocer propuestas que demuestren «el potencial de la madera para una arquitectura contemporánea, eficiente y durable». En esta edición, el premio refuerza además su vocación ibérica con el apoyo de PEFC Spain, entidad vinculada a la certificación forestal sostenible, y Cadwork, especializada en soluciones digitales para el diseño y la fabricación en madera.

El certamen contempla cinco categorías. La primera distingue obras nuevas en las que la madera tenga un papel estructural o expresivo determinante. La segunda está centrada en reformas o rehabilitaciones que incorporen este material como elemento clave de transformación. La tercera reconoce proyectos de diseño de producto y pequeña escala, como mobiliario, instalaciones o pabellones. A ellas se suman el Premio Cadwork a la innovación, para propuestas que destaquen por el uso de procesos digitales en el diseño, cálculo o fabricación, y el Premio Arquitectura en Madera Sostenible PEFC, destinado a proyectos que acrediten certificación y trazabilidad de la madera empleada.